Planea EU gobernar Venezuela

CARACAS, Venezuela.- Horas después de una operación militar con la que Estados Unidos sacó al presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el mandatario Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos administraría Venezuela al menos temporalmente y explotaría sus vastas reservas de petróleo para venderlo a otras naciones.

La operación militar estadounidense más asertiva para lograr un cambio de régimen desde la invasión a Irak en 2003 coronó una campaña de presión de Estados Unidos sobre la nación sudamericana y su presidente.

Expertos jurídicos plantearon de inmediato preguntas sobre si la operación era legal, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió que Estados Unidos libere a Maduro, a quien llamó el presidente legítimo del país. Más tarde, el Tribunal Supremo ordenó que Rodríguez asuma la presidencia interina del país.

Nicolás Maduro fue trasladado en helicóptero a Manhattan, donde lo esperaba una caravana de vehículos policiales.

Hablando con los periodistas horas después de la captura de Maduro, Trump reveló sus planes para explotar el vacío de liderazgo para "arreglar" la infraestructura petrolera del país y vender "grandes cantidades" de petróleo a otros países.

Maduro y su esposa, capturados durante la noche en su hogar, situado en una base militar, fueron llevados primero a bordo de un buque de guerra estadounidense en su camino a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia los acusa de ser parte de una conspiración de narcoterrorismo. Un avión que se cree transportaba al mandatario aterrizó el sábado por la tarde en Nueva York.

El avión que transportaba a Maduro aterrizó alrededor de las 4:30 p.m. del sábado en un aeropuerto situado en los suburbios del norte de la ciudad de Nueva York. Maduro fue escoltado fuera del avión y bajó con cautela por una escalera antes de ser conducido a través de la pista rodeado de agentes federales. Varios agentes lo grabaron con sus teléfonos mientras caminaba.

Luego fue trasladado en helicóptero a Manhattan, donde lo esperaba una caravana de vehículos policiales, incluido un coche blindado, para llevarlo a una oficina cercana de la DEA.

Un video publicado en redes sociales por una cuenta de la Casa Blanca mostraba a Maduro sonriendo mientras dos agentes de la DEA lo escoltaban por esa oficina agarrándolo de los brazos.

Se prevé que quede detenido en una cárcel federal de Brooklyn mientras espera su juicio.

Acciones sin autoridad del Congreso

Hasta el momento, se desconoce cuál es la autoridad legal para la incursión estadounidense en Venezuela, que se realizó sin la aprobación del Congreso, aunque el gobierno de Trump promovió la destitución como un paso hacia la reducción del flujo de drogas peligrosas hacia Estados Unidos.

Trump también afirmó que el gobierno de Estados Unidos ayudaría a administrar Venezuela y que ya lo estaba haciendo, aunque no había señales inmediatas de que eso fuera así.

"Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa", dijo Trump en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde se jactó de que esta "operación extremadamente exitosa debería servir como advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro vidas estadounidenses".

PLAN PARA DERROCARLO

El ataque se produjo después de meses de presión que el gobierno de Trump emprendió contra el presidente venezolano, la cual incluyó un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en las aguas frente a Sudamérica y ataques contra lanchas en el Pacífico y el Caribe a las que acusó de transportar drogas. La semana pasada, la CIA estuvo detrás de un ataque con drones en una zona de atraque presuntamente utilizada por narcotraficantes venezolanos.

Maduro había señalado que estas operaciones eran parte de un plan apenas velado para derrocarlo.

La operación militar contra Venezuela, que se realizó 36 años después de que Estados Unidos invadió Panamá en 1990 —lo que llevó a la rendición y captura de su mandatario Manuel Antonio Noriega—, se desarrolló bajo la oscuridad de la madrugada del sábado, cuando Estados Unidos apagó "casi todas las luces" en la ciudad capital de Caracas mientras las fuerzas armadas se movían para extraer a Maduro y su esposa, indicó Trump.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que las fuerzas estadounidenses habían ensayado sus maniobras durante meses, aprendiendo todo sobre Maduro: dónde estaba y qué comía, así como detalles de sus mascotas y su ropa.