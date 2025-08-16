EU ofrece recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de 'El Chapo'

El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 15 de agosto una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Guzmán Salazar y sus hermanos asumieron el control de la facción que lideraba su padre dentro del Cártel de Sinaloa, consolidándose como una de las principales estructuras criminales en México.

Las autoridades estadounidenses lo incluyeron en la lista de los más buscados y lo consideran armado y extremadamente peligroso. La Investigación de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) exhortó a la población a proporcionar información que permita dar con su paradero, a través del número telefónico 520-335-7315.

Actualmente, Iván Archivaldo es uno de los hijos de "El Chapo" que permanecen libres y es señalado como uno de los líderes más influyentes en las facciones conocidas como Los Chapitos. Desde antes de la detención de Ovidio Guzmán y de la captura de su padre, Guzmán Salazar ya figuraba como una de las caras visibles de este grupo criminal, junto a Ismael "El Mayo" Zambada.