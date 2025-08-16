EU ofrece recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de 'El Chapo'Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de Los Chapitos, es buscado por las autoridades estadounidenses. Conoce los detalles de la recompensa.
El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes 15 de agosto una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto o condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.
Guzmán Salazar y sus hermanos asumieron el control de la facción que lideraba su padre dentro del Cártel de Sinaloa, consolidándose como una de las principales estructuras criminales en México.
Las autoridades estadounidenses lo incluyeron en la lista de los más buscados y lo consideran armado y extremadamente peligroso. La Investigación de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) exhortó a la población a proporcionar información que permita dar con su paradero, a través del número telefónico 520-335-7315.
Actualmente, Iván Archivaldo es uno de los hijos de "El Chapo" que permanecen libres y es señalado como uno de los líderes más influyentes en las facciones conocidas como Los Chapitos. Desde antes de la detención de Ovidio Guzmán y de la captura de su padre, Guzmán Salazar ya figuraba como una de las caras visibles de este grupo criminal, junto a Ismael "El Mayo" Zambada.
$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Archivaldo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin "El Chapo" Guzman Loera.— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 15, 2025
He and his brothers took over the El Chapo´s faction of the Sinaloa Cartel, and despite his smoldering gaze, this thug should be... pic.twitter.com/M1SfNopRVd