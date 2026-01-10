Difunden video de mujer abatida por agente de ICE

Mientras las manifestaciones en contra de la ofensiva migratoria de Trump en todo el país crecen, el Gobierno usa las imágenes que muestran la perspectiva del oficial que disparó para reforzar su narrativa.

Finalmente, el vídeo grabado por el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que mató a tiros a una mujer de 37 años en Minneapolis, fue difundido este viernes. Otras grabaciones del momento del tiroteo mostraban que el oficial grabó la escena con un móvil antes de disparar, pero hasta ahora no se habían hecho públicas esas imágenes de los últimos segundos de la vida de Renee Good.

Detalles del tiroteo en Minneapolis

En la grabación, primero publicada por un medio conservador de Minnesota y luego confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional, el agente, que ha sido identificado como Jonathan Ross, rodea la camioneta de Good, que está obstruyendo el tráfico. Ross graba mientras le da la vuelta al auto sin decir nada. Una vez se acerca a la ventanilla de conductor, Good le asegura: "Está bien, amigo. No estoy enojada contigo".

Ross no le responde y continúa caminando alrededor del auto, su reflejo visible en las ventanillas del mismo. Filma la matrícula del coche, mientras la esposa de Good, que se ha bajado y lo graba de vuelta con su móvil, le dice: "No hay problema, no cambiamos la matrícula cada mañana, será la misma cuando vuelvan luego."

Reacciones a la ofensiva migratoria de Trump

Las imágenes han generado un fuerte rechazo en la comunidad, donde las protestas en contra de la política migratoria del Gobierno han aumentado. Los manifestantes exigen justicia y un cambio en las prácticas de las autoridades migratorias, que consideran agresivas y desproporcionadas.

Grabación del agente de ICE durante el incidente

El uso de la grabación por parte del Gobierno ha sido criticado, ya que muchos argumentan que busca desviar la atención de la gravedad del incidente y de las consecuencias de la ofensiva migratoria. Las organizaciones de derechos humanos han pedido una investigación exhaustiva sobre el caso y han instado a la administración a reconsiderar sus tácticas.