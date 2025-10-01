Israel ordena evacuar Ciudad de Gaza, diciendo que los que se queden serán considerados milicianos

El ministro de Defensa de Israel les ordenó el miércoles a todos los palestinos que aún están en Ciudad de Gaza salir de ella, asegurando que era su "última oportunidad" y que cualquiera que se quede será considerado un simpatizante de los milicianos y enfrentaría "toda la fuerza" de la ofensiva israelí más reciente.

Al menos 21 palestinos murieron en distintos puntos del territorio, según hospitales locales, mientras Hamás sopesaba una nueva propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra y devolver a los rehenes restantes que fueron capturados durante el ataque de ese grupo palestino el 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto.

Un alto funcionario de Hamás le dijo a The Associated Press que hay algunos puntos en la propuesta que son inaceptables y deben ser enmendados, sin dar más detalles. Indicó que sólo se emitirá una respuesta oficial después de consultar a otras facciones palestinas.

Unos 400.000 palestinos han salido de Ciudad de Gaza, asolada por la hambruna, desde que Israel lanzó una ofensiva a gran escala el mes pasado con el objetivo de ocupar la ciudad, pero cientos de miles permanecen en el lugar, muchos porque no pueden permitirse irse o están demasiado débiles para realizar el trayecto hacia los campamentos en el sur de Gaza.

"Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que deseen hacerlo se trasladen al sur", escribió el ministro de Defensa, Israel Katz, en la red social X. "Aquellos que permanezcan en Gaza serán (considerados) terroristas y partidarios del terrorismo".

La carretera hacia el sur estaba llena de palestinos que huían. Camiones y coches que habían sido cargados apresuradamente circulaban junto a personas a pie que cargaban sus pertenencias.

"Nos fuimos descalzos", dijo Hussein al Del. Los israelíes "estaban atacando al azar, sin piedad para nadie. Dejamos atrás nuestra comida, nuestros muebles, mantas y todo. Nos fuimos sólo con nuestras almas".

Ataque impacta a escuela que albergaba a desplazados en Ciudad de Gaza

Al menos siete personas, incluidos rescatistas, murieron cuando dos ataques israelíes lanzados con pocos minutos de diferencia alcanzaron una escuela que albergaba a desplazados en Ciudad de Gaza, de acuerdo con el hospital Al Ahli, a donde fueron trasladadas las víctimas. Las autoridades indicaron que más de tres docenas de personas resultaron heridas.

Cinco palestinos murieron más tarde en un ataque contra personas reunidas alrededor de un tanque de agua potable en otro lugar de Ciudad de Gaza, según el mismo hospital. El Hospital Shifa indicó que un hombre falleció cuando su apartamento fue atacado. Bombardeos en el centro de Gaza cobraron la vida de otras ocho personas, indicó el hospital Al Awda.

Otro ataque alcanzó una tienda en el patio del Hospital Mártires de Al Aqsa en la ciudad de Deir al Balah, en el centro del territorio, hiriendo gravemente a dos personas, según funcionarios del hospital.

Horas antes el miércoles en ese mismo hospital, decenas de personas asistieron al funeral del reportero palestino independiente Yahya Barzaq. Murió el martes junto con otras cinco personas durante un ataque aéreo mientras trabajaba para la cadena turca TRT.

Más de 189 periodistas y trabajadores de medios palestinos han muerto a consecuencia de fuego israelí en Gaza desde el estallido de la guerra, según el Comité para la Protección de Periodistas.

El ejército israelí no hizo comentarios de momento sobre los ataques del miércoles ni sobre el ataque en el que murió Barzaq. Israel dice que procura no dispararle a civiles y culpa a Hamás de sus muertes, asegurando que milicianos de ese grupo operan desde áreas pobladas.

El ejército indicó que al menos siete proyectiles fueron lanzados hacia Israel desde Gaza, de los cuales todos fueron interceptados o cayeron en áreas abiertas. No se reportaron heridos. Las capacidades militares de Hamás se han visto enormemente mermadas, pero aún logra llevar a cabo ataques esporádicos.

La campaña israelí en Gaza se ha cobrado la vida de más de 66.000 palestinos y ha dejado casi 170.000 heridos más, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero sostiene que aproximadamente la mitad de los muertos eran mujeres y niños.

El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más confiable de las bajas durante el conflicto.

En el ataque encabezado por Hamás sobre el sur de Israel hace casi dos años murieron unas 1.200 personas y 251 más fueron secuestradas. La mayoría de los cautivos han sido liberados bajo acuerdos de alto el fuego previos, pero se calcula que 48 siguen retenidos en Gaza, de los cuales Israel cree que 20 están vivos.

Propuesta de paz de Trump

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Bader Abdelatty, dijo el miércoles que la propuesta de Trump requiere más negociaciones sobre ciertos elementos, reiterando los comentarios hechos por Qatar el día anterior.

Los comentarios de Qatar y Egipto, dos mediadores clave, parecían reflejar el descontento de los países árabes con el texto del plan de 20 puntos que la Casa Blanca hizo público luego de que Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunciaron el lunes que habían llegado a un acuerdo.

El funcionario de Hamás, que habló a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios sobre las conversaciones en curso, indicó que Hamás había transmitido sus preocupaciones a Qatar y Egipto, y había solicitado más tiempo para someter la propuesta a discusión.

La propuesta, que ha recibido un amplio apoyo internacional, exige que Hamás libere a los rehenes, abandone el poder en Gaza y se desarme a cambio de la liberación de prisioneros palestinos y del fin de los combates. Además, garantiza la entrada de ayuda humanitaria y promete reconstruir el territorio, el cual quedaría, junto a sus más de dos millones de habitantes, bajo administración internacional. Sin embargo, no establece ningún camino hacia la creación de un Estado palestino.

El gobierno palestino en la Cisjordania ocupada —encabezado por rivales de Hamás— ha recibido el plan con beneplácito, al igual que los gobiernos de Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Israel intercepta flotilla que se dirigía a Gaza

El ejército israelí anunció que, a partir del miércoles a mediodía, sólo permitiría a los palestinos desplazarse hacia el sur desde Ciudad de Gaza, y no dirigirse al norte a lo largo de la única carretera norte-sur que sigue abierta.

Aproximadamente el 90% de la población de Gaza ha sido desplazada a causa de la guerra, a menudo en varias ocasiones, y para muchos es sumamente difícil encontrar comida cada día. El miércoles, el Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que la intensificación de la guerra en Ciudad de Gaza obligó al organismo a suspender sus operaciones en la zona y a reubicar al personal en el sur de Gaza.

Mientras tanto, una flotilla de activistas que transporta una cantidad simbólica de ayuda humanitaria en dirección a Gaza indicó que la Armada israelí había comenzado a interceptar sus embarcaciones, tal como ha ocurrido en intentos anteriores de flotillas similares.

Los activistas a bordo de la Flotilla Global Sumud, compuesta por unas 50 embarcaciones, han dicho que su iniciativa es el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo marítimo de Israel sobre la Franja de Gaza. Los barcos principales zarparon de Barcelona el 1 de septiembre.

Las autoridades israelíes advirtieron que no se permitiría que los navíos lleguen a Gaza.