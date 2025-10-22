El Vaticano anunciará la devolución de objetos indígenas a Canadá

CIUDAD DEL VATICANO

Se prevé que el Vaticano anuncie pronto la devolución de varias docenas de objetos solicitados por comunidades indígenas de Canadá, como parte de su proceso de reconciliación con el problemático papel de la Iglesia Católica en la supresión de la cultura indígena en las Américas, dijeron autoridades el miércoles.

Los objetos, entre los que está un kayak inuit, forman parte de la colección etnográfica del Museo del Vaticano, conocida como el museo Anima Mundi. La colección ha sido fuente de controversia para el Vaticano en medio del debate general sobre la restitución de objetos culturales tomados de pueblos indígenas durante los períodos coloniales.

Contexto general

Las negociaciones para devolver los artículos del Vaticano se aceleraron después de que el papa Francisco se reuniera en 2022 con líderes indígenas que viajaron a la sede de la Iglesia Católica para recibir su disculpa por el papel de esa institución en las desastrosas escuelas residenciales de Canadá. Durante su visita, se les mostraron algunos objetos de la colección, entre ellos, cinturones de wampum, garrotes de guerra y máscaras, y solicitaron que fueran devueltos.

Francisco expresó posteriormente que estaba a favor de devolver esos y otros artículos de la colección del Vaticano caso por caso, diciendo:

"En el caso de que se puedan devolver cosas, donde sea necesario hacer un gesto, es mejor hacerlo".

La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos dijo el miércoles que ha trabajado con grupos indígenas para devolver los objetos a sus "comunidades de origen". Se prevé que la Santa Sede anuncie la devolución.

Autoridades del Vaticano y de Canadá dijeron que se espera un anuncio en las próximas semanas, y que los artículos podrían llegar a suelo canadiense antes de fin de año.

Reacción de los involucrados

La mayoría de los artículos de la colección del Vaticano fueron enviados a Roma por misioneros católicos para una exposición realizada en 1925 en los jardines de esa ciudad-estado, un punto culminante del Año Santo de esa fecha.

Existen dudas de si los artículos fueron entregados libremente

El Vaticano insiste en que los artículos fueron "regalos" para el papa Pío XI, quien quería celebrar el alcance global de la iglesia, sus misioneros y las vidas de los pueblos indígenas que evangelizaron.

Pero historiadores, grupos indígenas y expertos han cuestionado durante mucho tiempo si los artículos realmente pudieron haber sido ofrecidos libremente, dadas las desigualdades de poder en las misiones católicas de la época.

En esos años, las órdenes religiosas católicas ayudaban a imponer la política del gobierno canadiense de eliminar las tradiciones indígenas, lo que la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá ha llamado "genocidio cultural".

La devolución de los artículos seguirá el modelo de "iglesia a iglesia" que el Vaticano utilizó en 2023, cuando entregó sus mármoles del Partenón a la Iglesia Cristiana Ortodoxa de Grecia. Los tres fragmentos fueron descritos por el Vaticano como una "donación" a la iglesia ortodoxa, no una repatriación de estado a estado al gobierno griego.

En este caso, se espera que el Vaticano entregue los objetos a la conferencia de obispos canadienses, con el entendimiento explícito de que los guardianes finales serán las comunidades indígenas, dijo el miércoles un funcionario canadiense que habló bajo condición de anonimato porque las negociaciones no están concluidas.

Consecuencias

Los objetos, junto con cualquier información de procedencia que posea el Vaticano, serán trasladados primero al Museo Canadiense de Historia en Gatineau, Quebec. En él, expertos y grupos indígenas intentarán determinar de dónde provienen hasta identificar la comunidad específica y lo que se debe hacer con ellos, dijo el funcionario, quien se negó a decir cuántos artículos estaban bajo negociación o quién decidió qué se devolvería, pero afirmó que el total era de "unas cuantas docenas".

El objetivo es devolver los artículos este año, dijo, y señaló el Jubileo de 2025 que celebra la esperanza, así como el centenario del Año Santo de 1925, que fue la razón por la que los artículos fueron llevados a Roma.

La exposición de 1925 es ahora tan controvertida que su centenario ha sido prácticamente ignorado por el Vaticano, que suele celebrar muchos aniversarios.

La Asamblea de las Primeras Naciones indicó que se deben resolver algunos problemas logísticos antes de que los objetos puedan ser devueltos, entre ellos, el establecimiento de protocolos.