Corea del Norte afirma que pruebas de misiles demuestran nuevos sistemas hipersónicos

Corea del Norte afirmó el jueves que sus más recientes pruebas de misiles involucraron nuevos sistemas hipersónicos destinados a fortalecer su disuasión nuclear.

El reporte de la Agencia Central de Noticias de Corea, el medio oficial de Corea del Norte, se difundió un día después de que el ejército de Corea del Sur dijera que detectó múltiples disparos de misiles desde un área al sur de la capital norcoreana, Pyongyang, y que volaron unos 350 kilómetros (217 millas) hacia el noreste antes de caer.

La ACNC dijo que los lanzamientos involucraron dos proyectiles hipersónicos que alcanzaron con precisión un objetivo terrestre en la región norte del país. Describió el sistema como estratégico, lo que implica que fueron diseñados para ser armados con ojivas nucleares.

La ACNC no especificó el nombre del nuevo sistema de misiles que se probó. Las pruebas se realizaron días después de un desfile militar en Pyongyang, donde el mandatario Kim Jong Un presentó algunas de las armas más nuevas de su ejército, incluyendo lo que parecía ser un sistema balístico de corto alcance equipado con vehículos planeadores hipersónicos.

¿Qué implican las pruebas de misiles?

En los últimos años, Corea del Norte ha estado probando varios sistemas de misiles equipados con armas hipersónicas, que están diseñadas para volar a más de cinco veces la velocidad del sonido. La velocidad y maniobrabilidad de tales armas tienen como propósito ayudarles a evadir los sistemas de defensa de misiles regionales, pero los expertos han cuestionado si han volado de manera constante a las velocidades que Corea del Norte afirma durante las pruebas.

Pak Jong Chon, uno de los principales funcionarios militares de Kim que asistió a las pruebas del miércoles, elogió el rendimiento del nuevo sistema de armas y dijo que Corea del Norte continuaría mejorando el poderío disuasivo y reforzando la autodefensa.

Durante el desfile del 10 de octubre, Kim también presentó un nuevo misil balístico intercontinental que los medios estatales describieron como el activo nuclear más poderoso del país, que se suma a su creciente colección de armas con potencial para llegar al territorio continental de Estados Unidos. Los expertos dicen que Corea del Norte podría estar preparándose para probar el misil en las próximas semanas, antes de una importante conferencia del partido gobernante a principios de 2026.

¿Cuál es el contexto de las pruebas?

Kim ha estado acelerando drásticamente el ritmo de las pruebas de armas desde que la diplomacia con el mandatario estadounidense Donald Trump se desmoronó en 2019 debido a disputas sobre las sanciones económicas lideradas por Estados Unidos.