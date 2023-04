Nueva York, la ciudad de los sueños de Trump, entrega su merecido al ex mandatario

"Quería estar en Manhattan. Amaba Manhattan. Tenía una conexión con Manhattan", dice Barbara Res, una antigua empleada del expresidente que fue vicepresidente de la Organización Trump. "No sé si lo ha aceptado y no sé si lo cree, pero Nueva York se volvió contra él".

RELACIÓN DE TRUMP CON NY

Ninguno de los romances de Trump ha durado más que su noviazgo en Nueva York. Ningún otro lugar podría igualar su mezcla de ostentoso y extravagante. Su amor por la ciudad que no es correspondido es lo suficientemente shakesperiano, pero Trump fue un paso más allá y llegó a la presidencia solo para convertirse en un antihéroe local.

Trump nació y se crió en Queens, hijo de un desarrollador inmobiliario cuyos proyectos se encontraban principalmente en Queens y Brooklyn. Pero el joven Trump ansiaba cruzar el East River y hacerse un nombre en Manhattan.

Ganó un punto de apoyo con su transformación del deteriorado Commodore Hotel en un resplandeciente Grand Hyatt y se aseguró de ser el centro de atención al aparecer al lado de políticos y celebridades, apareciendo en Studio 54 y otros lugares de moda y persiguiendo una cobertura mediática casi constante.

En la década de 1980, la codicia es buena, era un elemento fijo de Nueva York. Y en una ciudad que se enorgullece de ser el centro del mundo, Trump se vio a sí mismo como rey.

"Trump creció con mucho resentimiento hacia otros que pensaba que tenían más fama, riqueza o popularidad", dice David Greenberg, profesor de la Universidad de Rutgers que escribió "Republic of Spin: An Inside History of the American Presidency". "Tener éxito en Manhattan, construir la Trump Tower y convertirse en un elemento fijo de la escena social de Manhattan en la década de 1980, significó mucho para él".

Sin embargo, el sentimiento nunca fue realmente mutuo. Trump dejó un rastro de facturas impagas, trabajadores despedidos y neoyorquinos comunes que vieron a través de su desvergonzada autopromoción.