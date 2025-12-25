Aprueban nueva ley de control de armas en Australia

Aprueban nueva ley de control de armas en AustraliaNueva Gales del Sur refuerza control de armas tras atentado
El Parlamento de Nueva Gales del Sur aprobó este miércoles una estricta ley sobre terrorismo y control de armas, en respuesta al atentado antisemita del pasado 14 de diciembre en la playa de Bondi, donde padre e hijo asesinaron a 15 personas.
Detalles de la nueva legislación sobre armas
La normativa limita las licencias para poseer armas, refuerza los poderes policiales y prohíbe la exhibición pública de símbolos de organizaciones consideradas terroristas. La legislación limita a cuatro las armas que puede poseer un particular, mientras que los agricultores podrán contar con hasta diez licencias, y exige la afiliación a un club de tiro para todos los titulares.
Reacciones del primer ministro Chris Minns
El primer ministro del Estado, Chris Minns, calificó la ley como "la más estricta de Australia" y aseguró que su objetivo es garantizar la seguridad de la población tras el tiroteo que impactó a la comunidad judía durante la festividad de Jánuca.
Impacto del atentado antisemita en la comunidad
La aprobación de esta ley se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia y el extremismo, especialmente en comunidades vulnerables. La legislación busca prevenir futuros incidentes y proteger a la población de actos de terrorismo.