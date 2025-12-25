Aprueban nueva ley de control de armas en Australia

El Parlamento de Nueva Gales del Sur aprobó este miércoles una estricta ley sobre terrorismo y control de armas, en respuesta al atentado antisemita del pasado 14 de diciembre en la playa de Bondi, donde padre e hijo asesinaron a 15 personas.

Detalles de la nueva legislación sobre armas

La normativa limita las licencias para poseer armas, refuerza los poderes policiales y prohíbe la exhibición pública de símbolos de organizaciones consideradas terroristas. La legislación limita a cuatro las armas que puede poseer un particular, mientras que los agricultores podrán contar con hasta diez licencias, y exige la afiliación a un club de tiro para todos los titulares.

Reacciones del primer ministro Chris Minns

El primer ministro del Estado, Chris Minns, calificó la ley como "la más estricta de Australia" y aseguró que su objetivo es garantizar la seguridad de la población tras el tiroteo que impactó a la comunidad judía durante la festividad de Jánuca.

Impacto del atentado antisemita en la comunidad

La aprobación de esta ley se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia y el extremismo, especialmente en comunidades vulnerables. La legislación busca prevenir futuros incidentes y proteger a la población de actos de terrorismo.