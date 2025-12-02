Una locutora sudafricana, Nonkululeko Mantula, fue arrestada acusada de reclutar hombres para combatir por Rusia en la guerra en Ucrania, luego de que tres de los presuntos reclutas fueran detenidos en el aeropuerto cuando intentaban viajar hacia ese país y mientras otro habría logrado llegar; el caso se suma a una investigación paralela contra Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente Jacob Zuma, señalada de engañar a 17 sudafricanos para enviarlos a zonas de combate bajo falsas promesas laborales, en medio de crecientes alertas del gobierno sobre campañas engañosas que buscan captar sudafricanos para actividades vinculadas a la maquinaria militar rusa.

¿Cómo ocurrió el arresto de Nonkululeko Mantula?

El arresto de Nonkululeko Mantula se produjo tras la detención de varios hombres en el aeropuerto, quienes intentaban viajar a Ucrania para unirse a las fuerzas rusas. Este hecho ha generado preocupación en el gobierno sudafricano, que ha intensificado sus esfuerzos para prevenir el reclutamiento de ciudadanos en conflictos internacionales.

Detalles sobre el reclutamiento de sudafricanos para Rusia

Las autoridades han identificado un patrón de reclutamiento que involucra a ciudadanos sudafricanos, quienes son engañados con promesas de empleo en el extranjero. La situación se complica con la implicación de Duduzile Zuma-Sambudla, quien enfrenta acusaciones similares, lo que ha llevado a un aumento en las alertas gubernamentales sobre este tipo de actividades.

Investigación contra Duduzile Zuma-Sambudla por engaño laboral

La investigación contra Duduzile Zuma-Sambudla destaca la gravedad de la situación, ya que se le acusa de haber engañado a 17 sudafricanos, prometiéndoles trabajos que resultaron ser una fachada para enviarlos a zonas de combate. Este caso ha puesto de relieve la necesidad de una mayor vigilancia y acción por parte de las autoridades para proteger a los ciudadanos de tales engaños.