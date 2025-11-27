Ernestina Godoy se queda como encargada de la FGR

Como último acto en funciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

Esto, luego de que Godoy presentó su renuncia como Consejera Jurídica Federal. De acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República, ante la ausencia del fiscal quien asume el cargo es el titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

Por lo que Ernestina Godoy asumirá el cargo como encargada en lo que el Senado y el Ejecutivo designan al sucesor de Gertz Manero. El documento firmado este 27 de noviembre, se le otorgan derechos, obligaciones y facultades que son inherentes al cargo.

¿Qué implica el nombramiento de Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy, electa por Gertz Manero como Fiscal Especializada de Control Competencial y encargada de la FGR, puede participar en la convocatoria del Senado para ser la nueva titular de la FGR, de acuerdo al abogado Jorge Nader Kuri, quien apuesta por que el Senado la elija como la primera fiscal de la República.

"Sí, nada lo impide. Es más, participará y resultará electa por el Senado, con lo cual se convertirá en Fiscal General", expresó.