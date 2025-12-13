Expresidente de Irak dirigirá la agencia de refugiados de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, recomendó al expresidente iraquí Barham Salih como próximo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), según una carta difundida esta semana. De confirmarse, Salih sería el primer funcionario de Oriente Medio en ocupar el cargo en medio siglo.

Salih, de 65 años y originario de la región kurda de Irak, sucedería al veterano Filippo Grandi, quien ha estado al frente de ACNUR desde el 1 de enero de 2016 y cuyo segundo mandato expira el 31 de diciembre. Grandi fue sucesor del propio Guterres en el cargo.

¿Quién es Barham Salih y qué representa su posible nombramiento?

La misiva firmada por Guterres fue enviada al embajador japonés Atsuyuki Oike, presidente del comité ejecutivo de ACNUR, y ha sido ampliamente difundida en redes sociales. Aunque el nombramiento aún no es oficial, diplomáticos en Ginebra confirmaron la autenticidad de la carta bajo condición de anonimato.

Detalles sobre el proceso de nombramiento en ACNUR

Alessandra Vellucci, portavoz principal de la ONU en Ginebra, explicó que la designación debe pasar por un proceso formal que incluye consultas con el comité ejecutivo, y que la decisión final corresponderá a la Asamblea General.