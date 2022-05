No invitamos a Cumbre a Venezuela y Nicaragua.- EU

Washington DC, Estados Unidos.- Estados Unidos no debe dejarse intimidar por la amenaza del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de "boicotear" la próxima Cumbre de las Américas si Venezuela, Nicaragua y Cuba no son invitados, aseguró hoy el senador republicano Marco Rubio.

Durante una audiencia legislativa en que la que el coordinador estadounidense de la Cumbre confirmó que los Gobiernos de Nicolás Maduro, de Venezuela, y Daniel Ortega, de Nicaragua, no han sido invitados a esta, el senador Rubio aseguró que el Presidente López Obrador es el líder del grupo que presiona para su asistencia.

"El Presidente (López) Obrador es pienso el cabecilla en esto de decir 'vamos a boicotear la Cumbre a menos que se invite a este Trío de la Tiranía en Nicaragua, Venezuela y Cuba'", dijo hoy Rubio en una audiencia en el Subcomité para el Hemisferio Occidental del Senado.

"No creo que los Estados Unidos de América deban, francamente, ser intimidados o presionados sobre a quien invitar a una Cumbre que estamos organizando. Si no quiere venir (López Obrador), que no venga", dijo el cubanoamericano, legislador por Florida.

En la sesión hoy en el Senado, el coordinador del Departamento de Estado de EU para la Cumbre, Kevin O'Reilly, respondió a Rubio que los Gobiernos de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua no han sido invitados a la Cumbre y añadió que sobre Cuba no conoce la discusión que lleva a cabo la Casa Blanca.

"No lo reconocemos como un Gobierno soberano", respondió O'Reilly a la pregunta directa de Rubio sobre si Nicolás Maduro había sido invitado.

Durante su intervención, el senador republicano por Florida fue más allá diciendo que el condicionamiento de López Obrador en días pasados de solo acudir a la Cumbre si las invitaciones son extendidas todos los países del continente mostrará quiénes son los amigos de EU en la región.

"Esa es una de las mejores cosas de esto: Si tenemos una Cumbre donde no invitamos a dictadores y las personas que quieren que vengan dictadores deciden boicotearla, entonces sabremos quiénes son nuestros verdaderos amigos en la región", dijo Rubio.

"Creo que sería una buena oportunidad para filtrar a aquellos que están alineados con nuestros puntos de vista sobre la dirección de la región y aquellos que no lo están".

Desde hace unos días el Presidente nicaragüense Daniel Ortega descartó tener interés en acudir a la Cumbre en Los Ángeles del 6 al 10 de junio y anoche el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo en Twitter que bajo ninguna circunstancia acudiría a dicho encuentro.

Sin referirse a Venezuela o Nicaragua, un funcionario anónimo de la Administración Biden dijo la semana pasada que estaba bajo estudio una invitación a un funcionario de la Cancillería cubana para acudir a la Cumbre de las Américas como invitado.