Un choque múltiple en una autopista en Japón deja 2 muertos y 26 heridos

Un choque masivo que involucró a 67 vehículos en condiciones de nieve causó la muerte de dos personas y dejó 26 heridos en una autopista de Japón el viernes por la noche, mientras el país daba inicio a su temporada de vacaciones de fin de año.

¿Cómo ocurrió el choque masivo en Japón?

La policía de caminos de la prefectura de Gunma informó el sábado que el choque múltiple en la autopista Kan-etsu comenzó con una colisión entre dos camiones en la localidad de Minakami, a unos 160 kilómetros (100 millas) al noroeste de Tokio.

El choque inicial bloqueó partes de la autopista, y los coches que venían detrás no pudieron frenar en la superficie nevada.

Un incendio estalló en el extremo final del accidente y se extendió a 20 vehículos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados. Las llamas fueron extinguidas unas siete horas después, informó la policía.

Detalles confirmados sobre el accidente en la autopista Kan-etsu

Una mujer de 77 años de Tokio falleció en un automóvil de pasajeros, y un cuerpo calcinado fue recuperado posteriormente del asiento del conductor de un camión quemado, según la policía. De los 26 heridos, se informó que cinco se encontraban en estado grave.

Una advertencia sobre fuertes nevadas estaba vigente el viernes por la noche, cuando muchos japoneses comenzaron sus vacaciones de fin de año y Año Nuevo.

Impacto en la comunidad tras el accidente en Minakami

Partes de la autopista se cerraron para la investigación policial, la remoción y limpieza de los restos del accidente.