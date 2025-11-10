Tribunal de París dice que el expresidente Sarkozy será liberado de prisión bajo supervisión judicial

Un tribunal de apelaciones en París decidió liberar al expresidente francés Nicolas Sarkozy de prisión y colocarlo bajo supervisión judicial.

El anuncio del lunes se produjo menos de tres semanas después de que Sarkozy comenzó su sentencia de cinco años por conspiración criminal en un esquema para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

El tribunal dijo que Sarkozy tendrá prohibido salir del territorio francés. Se espera que un juicio de apelación tenga lugar más adelante.

Sarkozy, de 70 años, se convirtió en el primer jefe del Estado francés en tiempos modernos en ser enviado a prisión tras su condena el 25 de septiembre. Niega haber cometido algún delito. Fue encarcelado el 21 de octubre en espera de apelación.

¿Qué ocurrió?

Durante la audiencia del lunes y hablando desde la prisión La Santé de París por videoconferencia, Sarkozy argumentó que siempre ha cumplido con todos los requisitos de la justicia. "Nunca imaginé que experimentaría la prisión a los 70 años. Esta prueba me fue impuesta, y la viví. Es duro, muy duro", dijo.

Sarkozy también reconoció al personal de la prisión, quienes, según él, lo ayudaron a superar "esta pesadilla". La esposa de Sarkozy, la supermodelo convertida en cantante Carla Bruni-Sarkozy, y dos de sus hijos, asistieron a la audiencia en el tribunal de París.

En la audiencia, Sarkozy dijo al tribunal que nunca pidió al gobernante libio Moammar Gadhafi ningún financiamiento. "Nunca admití algo que no hice", afirmó.

Según la ley francesa, la liberación se establece como la regla general en espera de apelación, mientras que la detención sigue siendo la excepción. Los jueces evaluaron si el exmandatario representaba un riesgo de fuga, podría presionar a los testigos u obstruir la justicia.

Se espera que un juicio de apelación tenga lugar más adelante, posiblemente en la primavera.

¿De qué se le acusa a Sarkozy?

El expresidente de 2007 a 2012 enfrenta procedimientos separados, incluyendo un fallo el 26 de noviembre por parte del tribunal más alto de Francia sobre el financiamiento ilegal de su fallida candidatura a la reelección en 2012, y una investigación en curso sobre presunta manipulación de testigos en el caso de Libia.

En 2023, fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias por intentar sobornar a un magistrado un cambio de información sobre un caso legal en el que estaba implicado. El tribunal más alto de Francia, el Tribunal de Casación, posteriormente ratificó el veredicto.