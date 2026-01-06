Maduro y esposa heridos al huir de las fuerzas estadounidenses

Funcionarios de la administración Trump informaron a los legisladores que el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, sufrieron lesiones en la cabeza mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, informó la cadena CNN citando fuentes familiarizadas con la sesión informativa.

¿Cómo ocurrió el intento de escape de Maduro y Flores?

Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo de apartamentos, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, informaron las autoridades.

Acciones de la Fuerza Delta en el arresto de Maduro

Operadores de la Fuerza Delta los capturaron y les administraron primeros auxilios tras sacarlos del complejo.