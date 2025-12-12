Maduro declara que ya es 2026 en Venezuela

Luego de que en septiembre pasado, Nicolás Maduro adelantó por decreto la Navidad en su país, ahora afirmó que en Venezuela ya es 2026, a poco más de dos semanas de que concluya el año.

¿Por qué Maduro adelanta el año nuevo en Venezuela?

En una conferencia de prensa, el presidente venezolano afirmó que en el país sudamericano ya es nuevo año. "El 2026 ya empezó, ya hoy es 2026. Empezó tempranero", expresó. El motivo de esta decisión, de acuerdo con Maduro, es para que Venezuela esté adelantada al momento de que llegue el año nuevo en las demás naciones, el 1 de enero.

El adelanto de los festejos navideños y del año nuevo decretados por Maduro ocurre en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y tras la reciente incautación de un barco con petróleo venezolano por parte de EU.

Impacto del decreto de Maduro en la población venezolana

"Todo lo que hagamos ahorita va permitir que cuando amanezca el primero de enero, vamos disparados, en la construcción de la patria pacífica y prospera", dijo Nicolás Maduro. Por otro lado, aseguró que el país ha avanzado en las últimas 23 semanas en temas de seguridad ante amenazas, principalmente las que se han registrado en días recientes por parte de Estados Unidos, durante los ataques a supuestas narcolanchas en el mar Caribe.

Reacciones a la declaración de Maduro sobre 2026

"Le doy gracias a Dios por habernos dado tanta fortaleza, tantas buenas ideas, y este pueblo tan valiente que en fusión perfecta popular militar policial está garantizando que Venezuela está soberanamente en paz", expresó el presidente venezolano.