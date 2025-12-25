Miles celebran la Navidad en Belén tras dos años de guerra

Miles de personas acudieron a la Plaza del Pesebre en Belén para celebrar la Navidad, marcando el regreso de las festividades tras dos años de celebraciones limitadas por la guerra en Gaza. El gigante árbol de Navidad presidió el desfile de scouts que tocaron canciones tradicionales con gaitas, devolviendo un impulso al espíritu navideño de la ciudad donde los cristianos creen que nació Jesús.

¿Cómo se celebró la Navidad en Belén este año?

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, líder católico en Tierra Santa, encabezó la procesión desde Jerusalén hasta Belén, instando a que esta sea "una Navidad llena de luz" y portando saludos de la comunidad cristiana de Gaza. "Después de dos años de oscuridad, necesitamos luz", afirmó Pizzaballa ante miles de asistentes, cristianos y musulmanes.

Detalles sobre el impacto de la guerra en la comunidad

A pesar del ambiente festivo, la guerra ha dejado profundas cicatrices en Belén. El 80% de los residentes depende del turismo, y la tasa de desempleo llegó al 65% durante el conflicto. Muchos negocios y guías turísticos locales, como Georgette y Michael Jackaman, perdieron sus ingresos y se vieron obligados a buscar alternativas para subsistir, incluyendo la venta de artesanías palestinas en línea.