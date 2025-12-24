Miles acuden a Belén a revivir el espíritu navideño tras dos años de guerra en Gaza

Miles de personas acudieron a la Plaza del Pesebre en Belén en la víspera de Navidad, mientras familias anunciaban un muy necesario impulso al espíritu navideño. El gigantesco árbol de Navidad que estuvo ausente durante la guerra entre Israel y Hamás regresó el miércoles.

La ciudad donde los cristianos creen que nació Jesús canceló las celebraciones navideñas los últimos dos años. En su lugar, la Plaza del Pesebre presentó una escena de nacimiento del niño Jesús rodeado de escombros y alambre de púas en homenaje a la situación en Gaza.

¿Cómo se celebró la Navidad en Belén este año?

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, el principal líder católico en Tierra Santa, dio inicio a las celebraciones de este año durante la tradicional procesión de Jerusalén a Belén, convocando a "una Navidad llena de luz".

Al llegar a la Plaza del Pesebre, Pizzaballa dijo que portaba saludos de la pequeña comunidad cristiana de Gaza, donde celebró una misa previa a la Navidad el domingo. En medio de la devastación, vio un deseo de reconstruir.

"Nosotros, todos juntos, decidimos ser la luz, y la luz de Belén es la luz del mundo", dijo a miles de personas, cristianas y musulmanas.

A pesar del ambiente festivo, el impacto de la guerra en Cisjordania, territorio ocupado por Israel, es agudo, especialmente en Belén, donde un 80% de los residentes de la ciudad, de mayoría musulmana, dependen de negocios relacionados con el turismo, según el gobierno local.

La gran mayoría de las personas que celebraban eran residentes locales, con solo un puñado de extranjeros. Pero algunos residentes dijeron que están comenzando a ver signos de cambio a medida que el turismo regresa lentamente.

Impacto de la guerra en la comunidad de Belén

"Hoy es un día de alegría, un día de esperanza, el comienzo del regreso a la vida normal aquí", dijo Georgette Jackaman, residente de Belén y guía turística. Ella y su esposo, Michael Jackaman, otro guía, provienen de familias cristianas establecidas en Belén que se remontan a generaciones.

Esta es la primera celebración navideña real para sus dos hijos, de 2 años y medio y 10 meses.

Durante la guerra, los Jackaman se volcaron a crear un sitio web para vender artesanías palestinas para tratar de apoyar a otros que también han perdido su forma de sustento. La tasa de desempleo en la ciudad saltó del 14% al 65%, dijo el alcalde de Belén, Maher Nicola Canawati, a principios de este mes.

Mona Riewer, una visitante de Francia, dijo que fue "porque quería entender mejor por lo que está pasando la gente en Palestina, y se puede sentir que la gente ha pasado por un momento muy difícil".

Amigos y familiares le advirtieron que no viniera debido a la situación volátil, pero Riewer dijo que estar en Belén le ayudó a apreciar el significado de la festividad.

"La Navidad es como la esperanza en situaciones muy oscuras", dijo.

A pesar del alto el fuego en Gaza que comenzó en octubre, las tensiones siguen fuertes en gran parte de Cisjordania.

El ejército de Israel continúa llevando a cabo redadas en lo que dice es una represión contra milicianos. Los ataques de colonos israelíes contra palestinos han alcanzado su nivel más alto desde que la oficina humanitaria de Naciones Unidas comenzó a recopilar datos en 2006. Israel capturó Cisjordania en la guerra de Oriente Medio de 1967. La Autoridad Palestina, reconocida internacionalmente, tiene autonomía limitada en partes del territorio, incluida Belén.

A medida que la pobreza y el desempleo han aumentado, alrededor de 4.000 personas han abandonado Belén en busca de trabajo, dijo el alcalde. Es parte de una tendencia preocupante para los cristianos, que están abandonando la región en masa. Los cristianos representan menos del 2% de los aproximadamente tres millones de residentes de Cisjordania.

Regreso del turismo y la esperanza en Belén

Fadi Zoughbi, quien anteriormente trabajaba supervisando la logística para grupos turísticos, dijo que sus hijos estaban extasiados al ver a bandas de scouts desfilando por las calles de Belén.

Representan ciudades y pueblos de toda Cisjordania, con banderas palestinas y tartán adornando sus gaitas. Los últimos dos años, los scouts marcharon en silencio por las calles como protesta contra la guerra en curso.

Irene Kirmiz, quien creció en Belén y ahora vive en Ramallah, dijo que el desfile de scouts es una de sus tradiciones navideñas favoritas. Su hija de 15 años toca el tambor tenor con los scouts de Ramallah.

Pero su familia tuvo que despertarse a las 5 de la mañana para llegar a tiempo para el desfile y esperaron más de tres horas en los puestos de control israelíes. Antes, el trayecto tomaba 40 minutos sin los puestos de control que han hecho que viajar sea cada vez más difícil para los palestinos, dijo.

"Es muy emotivo ver a la gente tratando de recuperarse, tratando de celebrar la paz y el amor", dijo Kirmiz.

Los dos años anteriores, los líderes de las iglesias en Jerusalén instaron a las congregaciones a renunciar a "cualquier actividad festiva innecesaria". Animaron a los sacerdotes y fieles a centrarse en el significado espiritual de la Navidad y pidieron "oraciones fervientes por una paz justa y duradera para nuestra amada Tierra Santa".

Otros eventos en Medio Oriente marcan la resiliencia de los fieles. Había Santa Clauses por todas partes mientras el desfile tradicional regresaba a Nazaret en el norte de Israel, reverenciado por los cristianos como el lugar donde el arcángel Gabriel anunció a María que daría a luz a Jesús.

La ciudad en la cima de la colina se llenó de niños. Algunos protagonizaron escenas de nacimiento en vivo, y otros se alinearon en la ruta esperando carrozas y dulces bajo un sol brillante y cálido.

En las afueras de Damasco, Siria, cientos de feligreses planearon regresar para las misas navideñas en una iglesia ortodoxa griega donde un ataque suicida mató a 25 personas en junio. El martes, se reunieron para encender una imagen de neón de un árbol de Navidad en su patio.

Festividades alrededor del mundo

A lo largo de la Costa Espacial de Florida, Santa Clauses se subieron a tablas de surf, no a trineos. Cientos de surfistas vestidos como Santa se lanzaron a las olas de Cocoa Beach en lo que se ha convertido en una tradición que ya lleva 17 años.

El surf de Santas atrajo a la playa a miles de espectadores vestidos con trajes navideños que bailaron al ritmo de música en vivo y participaron en un concurso de disfraces navideños.

El evento recauda fondos para el Museo de Surf de Florida y una organización sin fines de lucro que ayuda a personas con cáncer.