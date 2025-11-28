Nasry Asfura busca la presidencia de Honduras

El empresario conservador Nasry Asfura competirá nuevamente por la presidencia de Honduras este domingo, encabezando al Partido Nacional en su intento por recuperar el poder tras el profundo desgaste provocado por los escándalos de corrupción que involucraron al expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Asfura, quien perdió en 2021 frente a la actual mandataria Xiomara Castro, ha evitado referirse al caso Hernández durante la campaña, aunque insiste en que su partido no debe ser estigmatizado por los errores del exgobernante. Las encuestas lo colocan entre los favoritos junto con la oficialista Rixi Moncada y el candidato liberal Salvador Nasralla, en una elección sin segunda vuelta donde gana el más votado.

¿Qué apoyo ha recibido Asfura?

El aspirante recibió recientemente el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que podría trabajar con él para combatir el narcotráfico y lo llamó a encabezar un gobierno de "libertad y democracia". El apoyo internacional llega en un momento clave para la campaña del candidato, de 67 años y de raíces palestinas, reconocido por su doble período como alcalde de Tegucigalpa.

¿Cuáles son las acusaciones contra Asfura?

A pesar de su trayectoria, Asfura enfrenta cuestionamientos por una investigación sobre presunto desvío de fondos municipales y señalamientos de vínculos con empresas en paraísos fiscales, acusaciones que él niega. En su propuesta electoral promete "levantar el país" mediante inversión, generación de empleo y fortalecimiento de la seguridad con tecnología y modelos de prevención.