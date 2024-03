Rechazan derogar prohibición de mutilación genital femenina

Gambia



Los legisladores de Gambia rechazaron el lunes un intento de derogar la prohibición de la mutilación genital femenina, evitando por ahora que la nación de África occidental sea el primer país del mundo en aplicar esa revocación.

Activistas en el país mayoritariamente musulmán habían advertido que levantar la prohibición afectaría años de trabajo contra un procedimiento que suele realizarse a niñas menores de cinco años con la falsa creencia de que controla su sexualidad. Los legisladores remitieron el proyecto de ley a una comisión para su posterior discusión y podría someterse a votación nuevamente en unas semanas.

El procedimiento consiste en la remoción total o parcial de la genitalia externa femenina, usualmente por practicantes tradicionales usando navajas, o a veces por personal médico. La práctica, frecuentemente aplicada a niñas jóvenes y que puede causar hemorragia e incluso la muerte, sigue siendo común en partes de África.

Jaha Dukureh, fundadora de Safe Hands for Girls, un grupo local que busca poner fin a la práctica, dijo a The Associated Press que teme que luego se anularán también otras leyes que protegen los derechos de las mujeres. Dukureh fue sometida a la práctica y vio cómo su hermana murió desangrada.