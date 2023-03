Primera mujer policía en zona rural de Michigan denuncia acoso

Garth Budek, excompañero de patrulla de Williams, es el tercer oficial nombrado como acusado. También nombran como acusados a la ciudad y al Departamento de Policía.

La exoficial declaró: "Quiero ver a alguien intervenir y tomar medidas, para responsabilizar a estas personas (...) Sólo porque lleves una placa y seas policía, no significa que estés por encima de la ley. No significa que puedes tratar a las personas como quieras, infringir la ley y hacer lo que quieras.

"Quiero que, especialmente la comunidad de Iron Mountain, sepa que estoy haciendo esto porque tienen derecho a saber... qué y quién es lo que se supone que debe protegerlos y servirlos", dijo Williams, de acuerdo con NBC News.

Fue obligada a besarse con su supervisor

En octubre de 2017, a pocas semanas de ser contratada, se vio obligada a besarse con su supervisor directo en un bar, según la demanda.

El supervisor y el excompañero de patrulla de Williams también apostaron sobre quién podría tener relaciones sexuales con ella primero, dice la demanda.

En otro incidente, Williams afirmó que su excompañero de patrulla, Garth Budek, después de que ella lo llevó a casa desde un bar, le hizo tocar sus genitales sobre sus pantalones antes de manosearla y besarla en contra de sus deseos.

Algún tiempo después, Williams se reunió con Budek y su esposa en una residencia para ver una película. Dijo que se sentía más cómoda porque la esposa de Budek estaba ahí, según la demanda. En algún momento, la esposa se excusó. Fue entonces cuando Budek agarró la mano de Williams, la guió escaleras abajo y la presionó para que le practicara sexo oral, dice la demanda.

Acusados no han sido investigados; dos fueron ascendidos

Jack Schulz, el abogado de Williams, dijo que cree que la policía en Iron Mountain está aislada de los sistemas de control y equilibrio para responsabilizar a los poderosos que están disponibles en las comunidades más grandes.

Gregory Grant, un abogado que representa a todos los acusados, dijo en un comunicado el jueves: "No puedo hacer ningún comentario en este momento con respecto a alegaciones o detalles específicos, porque el caso está pendiente. Hay dos lados en cada historia y mis clientes esperan presentar los hechos en la corte. Dicho esto, la ciudad de Iron Mountain siempre se ha comprometido a crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos sus empleados".

Schulz y Williams dijeron que ninguno de los tres oficiales acusados ha enfrentado medidas disciplinarias o ha sido investigado penalmente.

Durante el periodo, Budek fue ascendido a sargento y Dumais a subdirector de servicios policiales, el segundo puesto más alto en el departamento.

Williams incluso fue suspendida varias veces, acusada de actividad no profesional, como no responder a una llamada de radio sobre un atropello y fuga, un escenario que, según la demanda, no habría resultado en una acción disciplinaria contra sus homólogos masculinos.

El supervisor estaba "harto de su historia"

En marzo de 2022, Williams, que todavía estaba siendo acosada por sus colegas, se reunió con Mattson y Dumais, los dos principales supervisores del departamento, para hablar sobre los oficiales que hablaban de ella fuera del trabajo y el acoso en su contra, dice la demanda: "Mattson declaró que Budek estaba 'luchando emocionalmente' y quería 'confesar a su esposa'.

"Mattson continuó diciendo que entendía que los incidentes relacionados con el trabajo eran 'tocamientos completamente vestidos' y que 'no le importaba nada de lo que sucediera en otros lugares'.

"Mattson continuó diciendo que estaba discutiendo esto con ella para ayudar a Budek (en lugar de abordar el acoso sexual y la agresión de un oficial a un subordinado)".

Antes de que ella saliera de la habitación, supuestamente gritó que estaba "harto y cansado de escuchar su historia de lástima".

Después de la reunión, se le dijo a Williams que sería despedida si renunciaba, según la demanda. Renunció en abril del año pasado

Recordó que incluso cuando era niña, estaba rompiendo barreras como la segunda niña que jugaba futbol en su escuela secundaria de Wisconsin. Como estudiante de segundo año, jugó como ala defensiva y en la línea ofensiva en el equipo universitario junior, dijo.

"Me encantaría poder volver atrás y ser oficial de policía. Realmente lo haría. Mi trabajo significaba todo para mí", dijo Williams. "Desafortunadamente, creo, en nuestros pequeños pueblos, nadie me volvería a contratar".