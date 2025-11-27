Tiburón mata a mujer e hiere a hombre en playa de Australia

Un tiburón mató a una mujer e hirió gravemente a un hombre que nadaba con ella en las primeras horas de la mañana en la playa de un parque nacional de Australia, informó la policía.

Los expertos dicen que un tiburón rara vez ataca a más de una persona.

¿Qué ocurrió?

El ataque ocurrió en el Parque Nacional Crowdy Bay, situado a 360 kilómetros al norte de Sydney, conocido por sus sitios para acampar en la playa, sus lugares de pesca y sus senderos para caminatas.

Las playas del área y al norte del ataque fueron cerradas indefinidamente para los nadadores, dijo el jefe de policía, el inspector Timothy Bayly.

Los servicios de emergencia acudieron a la playa de Kylies tras recibir informes de que dos personas de unos 20 años habían sido mordidas por un tiburón a las 6:30 de la mañana, dijo Bayly.

El funcionario se negó a detallar las lesiones o las circunstancias del ataque. "En este momento, lo único que estoy dispuesto a decir es que se conocían y estaban nadando cuando el tiburón atacó", dijo a los periodistas.

Un transeúnte ayudó a la pareja en la playa antes de que llegaran los paramédicos de la ambulancia, pero la mujer murió en el lugar.

El hombre fue trasladado en helicóptero a un hospital, y el paramédico Josh Smyth dijo que su condición era grave pero estable.

Smyth dijo que los primeros auxilios proporcionados por el transeúnte pudieron haber evitado una doble tragedia. "Realmente tengo que agradecer al transeúnte en la playa que puso un torniquete improvisado en la pierna del hombre, lo que, obviamente, podría haberle salvado la vida y permitió que los paramédicos de la ambulancia de Nueva Gales del Sur llegaran a él y le brindaran los primeros auxilios", dijo Smyth a los periodistas.

No se reveló la identidad del hombre ni de la mujer. Según informes de los medios, se trataba de turistas europeos.

Los científicos determinaron que la pareja fue atacada por un gran tiburón toro, según un comunicado del gobierno estatal.

Se desplegaron cinco líneas de tambor —anzuelos cebados suspendidos de flotadores— frente a la playa de Kylies en un intento de capturar al tiburón, dijo el gobierno.

Ya se habían colocado este tipo de líneas al norte, en Port Macquarie, y al sur, en Forster, para reducir el número de tiburones.

Gavin Naylor, director del programa de investigación de tiburones de la Universidad de Florida y director de la base de datos del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, dijo que es excepcionalmente raro que un solo tiburón ataque a más de una persona.

"Es muy inusual. Los ataques individuales de tiburones son raros. Y los ataques de tiburones a dos personas por el mismo ejemplar no son desconocidos, pero son muy raros", dijo Naylor.

El experto dijo el jueves que necesitaría conocer los detalles de la secuencia del comportamiento del tiburón para entender qué lo motivó a morder.

Dos turistas británicos fueron atacados por un solo tiburón mientras practicaban esnórquel en la Gran Barrera de Coral frente a la costa noreste de Australia en 2019. Uno perdió un pie y el otro sufrió lesiones en la pierna.

Un tiburón atacó fatalmente a un surfista en una playa de Sydney en septiembre. Se recuperaron dos secciones de la tabla de surf.