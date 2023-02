Odio contra los asiáticos 'va de toda la gama', según muestran las reseñas racistas de Yelp

Como si administrar un restaurante durante una pandemia no fuera lo suficientemente difícil, Christopher Wong también tuvo que lidiar con un troll racista.

"No permitiré que mi perro coma en este lugar porque podrían cocinarlo", decía la reseña de Yelp sobre el restaurante de Wong

Yelp eliminó la reseña después de que Wong y varios clientes habituales se quejaran, pero no antes de que un número desconocido de clientes potenciales ya la hubiera visto.

"Si una persona lee eso y decide no entrar, es alguien que podría haber sido un cliente satisfecho durante años", dijo Wong a The Associated Press.

RESEÑAS

El año pasado, Yelp, con sede en San Francisco, eliminó más de 2000 reseñas comerciales racistas antes de que se publicaran en línea, casi diez veces más que el año anterior.

Es un fuerte aumento que refleja los esfuerzos mejorados de Yelp para combatir el contenido racista y muestra cómo incluso un sitio conocido por reseñas de restaurantes y servicios de reparación puede quedar atrapado en la batalla en curso de Estados Unidos por la cortesía en línea .

Si bien el contenido también incluía discursos de odio dirigidos a personas negras, latinas y LGBTQ, el mayor aumento se observó en las reseñas que denigraban a los asiático-estadounidenses y las empresas propiedad de asiático-estadounidenses, según Yelp, que incluyó las cifras en su informe anual de confianza y seguridad , publicado Miércoles.

En 2021, Yelp eliminó de manera proactiva solo nueve publicaciones que incluían odio contra los asiáticos. En 2022, eliminó 475.

Yelp comenzó a rastrear el discurso de odio racial en su plataforma en 2020, justo cuando los estadounidenses de origen asiático experimentaron un aumento en el odio por motivos raciales relacionado con COVID-19, que se identificó por primera vez en China. El entonces presidente Donald Trump se sumó a la controversia, refiriéndose al coronavirus como "gripe kung" y " el virus chino ".

En ese contexto, no sorprende un aumento en las reseñas racistas de restaurantes, según el profesor de mercadotecnia de la Universidad de Michigan, Justin Huang, autor de un estudio reciente que encontró que los restaurantes asiáticos vieron una caída del 18% en los clientes en comparación con los restaurantes no asiáticos en el mismo comunidades en 2020, lo que equivale a más de $7 mil millones en ingresos perdidos.

"Hemos visto un aumento en los incidentes violentos , en los ataques aleatorios ", dijo Huang. "La estigmatización anti-asiática durante la pandemia realmente abarca toda la gama".

En total, dijo Yelp, eliminó 26.500 reseñas comerciales el año pasado que violaban sus reglas sobre discursos de odio, amenazas o lascivia, un aumento general de 1.300 respecto al año anterior.

Similar al aumento en el contenido anti-asiático, Yelp eliminó proactivamente cientos de reseñas que contenían discursos de odio anti-LGBTQ el año pasado. Contenido similar prosperó en las redes sociales , tanto en sitios marginales populares entre los extremistas como en plataformas amplias como Twitter, que experimentó un aumento en las publicaciones racistas luego de su compra por parte de Elon Musk.

Yelp ha perfeccionado sus esfuerzos para identificar y eliminar contenido racista desde que comenzó la pandemia. En 2020, la plataforma comenzó a permitir que las empresas identificaran que tenían un propietario negro, latino, asiático o LGBTQ. Como parte de la designación, Yelp evalúa de manera proactiva las reseñas de los clientes en busca de discursos de odio antes de que se publiquen en línea.

Noorie Malik, vicepresidenta de operaciones de usuarios de Yelp, dijo que la empresa es "agresiva" cuando se trata de eliminar reseñas "poco confiables", incluidas aquellas que contienen expresiones de odio.

"La confianza y la seguridad de la comunidad de Yelp es una prioridad", escribió Malik en un comunicado enviado por correo electrónico a la AP. "Por eso seguimos invirtiendo fuertemente tanto en tecnología como en moderación humana".