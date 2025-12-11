Caída de edificios en Marruecos deja 22 muertos

Al menos 22 personas murieron y otras 16 resultaron heridas, varias de ellas de gravedad, tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos. El siniestro ocurrió durante la madrugada del miércoles en el barrio Mostaqbal, del distrito periférico de Massira, informaron las autoridades locales.

¿Cómo ocurrió el colapso de los edificios en Fez?

De acuerdo con los primeros reportes, los dos inmuebles de cuatro plantas colapsaron de manera repentina y en ellos habitaban ocho familias. Tras recibir el aviso, autoridades locales, cuerpos de seguridad y elementos de Protección Civil se trasladaron al sitio para iniciar las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

Las autoridades acordonaron la zona y evacuaron a los residentes de viviendas cercanas para prevenir nuevos riesgos. Los heridos fueron trasladados al Centro Hospitalario Universitario de Fez, mientras los equipos de rescate continúan trabajando ante la posibilidad de que aún haya personas atrapadas.

Acciones de la autoridad tras el derrumbe en Fez

Información preliminar señala que los edificios fueron construidos en 2007 con licencia para dos niveles, pero que posteriormente se ampliaron a cuatro plantas sin autorización oficial. Vecinos de la zona indicaron que las construcciones presentaban fisuras y que habían alertado previamente a las autoridades sin que se realizaran inspecciones técnicas.

Detalles confirmados sobre el colapso en Fez

La Fiscalía de Fez abrió una investigación para determinar las causas del colapso y solicitó a las autoridades de urbanismo los permisos y planes de construcción otorgados en la zona.