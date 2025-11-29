Redada israelí deja 13 muertos en Siria

Las Fuerzas israelíes realizaron una redada en una aldea del sur de Siria que dejó varios muertos y heridos, según reportes de autoridades locales. El ejército israelí aseguró que la operación tenía como objetivo detener a presuntos milicianos vinculados a ataques recientes en la frontera, lo que, según su versión, justificó el uso de fuerza letal ante lo que calificaron como "amenazas inminentes".

¿Qué ocurrió?

Habitantes de la zona negaron la presencia de milicianos y afirmaron que las víctimas eran en su mayoría civiles que quedaron atrapados cuando las tropas ingresaron al poblado. La situación ha generado un fuerte debate sobre la legitimidad de las acciones del ejército israelí y la realidad de las amenazas en la región.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han exigido una investigación sobre el incidente, argumentando que la población civil no estaba involucrada en actividades milicianas. La comunidad internacional también ha comenzado a monitorear la situación, preocupada por el impacto de tales operaciones en la población civil.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Este evento ha reavivado las tensiones en la región y ha llevado a un aumento en las protestas locales. La comunidad espera que se tomen medidas para proteger a los civiles y evitar futuros incidentes similares.