Tormenta Byron golpea a Gaza ya devastada

La tormenta Byron azotó Gaza, causando la muerte de 14 personas, entre ellas tres niños, y dejando miles de desplazados en condiciones extremas. Las lluvias y los fuertes vientos derrumbaron al menos 13 inmuebles y destruyeron más de 27.000 tiendas de campaña, muchas ya precarias tras años de bombardeos y destrucción.

Impacto de la tormenta en la infraestructura de Gaza

Los equipos de rescate, con recursos limitados, tardaron horas en extraer a los supervivientes de los escombros, mientras familias enteras quedaron atrapadas bajo viviendas y muros colapsados.

Acciones de rescate tras la tormenta Byron

Las autoridades locales han comenzado a coordinar esfuerzos para atender a los afectados y proporcionar asistencia humanitaria a los desplazados. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica debido a la magnitud de los daños.

Consecuencias de la tormenta para las familias en Gaza

La comunidad enfrenta un panorama desolador, con muchas familias sin hogar y en necesidad urgente de ayuda. Las condiciones extremas complican aún más la recuperación de la región.