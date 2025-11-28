Fuerzas israelíes matan a 13 personas en redada en sur de Siria, según autoridades y residentes

Las fuerzas israelíes en el sur de Siria asaltaron una aldea y abrieron fuego cuando fueron confrontadas por residentes el viernes, matando al menos a 13 personas, informaron autoridades sirias. Se trata del ataque israelí más mortífero desde que sus tropas tomaron una franja del sur de Siria hace un año.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria calificó el ataque como una "masacre horrible" y señaló que entre los muertos había mujeres y niños.

La agencia estatal de noticias siria SANA publicó que las fuerzas israelíes irrumpieron en la aldea de Beit Jin con el objetivo de detener a hombres de la localidad y abrieron fuego intenso tras ser confrontados por los habitantes. Decenas de familias huyeron del área.

Israel reveló el viernes que llevó a cabo una operación para detener a sospechosos del grupo miliciano Jamaa Islamiya en Beit Jin que planeaban ataques con dispositivos explosivos improvisados y cohetes hacia Israel. Agregó que durante la redada, varios milicianos dispararon contra soldados israelíes, hiriendo a seis de ellos, y las tropas respondieron al fuego, incluyendo apoyo aéreo. Indicó que la operación había concluido, todos los sospechosos fueron detenidos y varios milicianos fueron abatidos.

¿Qué ocurrió?

Un funcionario local en la aldea, Walid Okasha, dijo a The Associated Press que los muertos eran civiles. Entre los fallecidos estaban un hombre, su esposa, sus dos hijos y su hermano, así como otro hombre que había celebrado su boda el día anterior.

Firas Daher, un residente de Beit Jin, dijo a la AP que las tropas irrumpieron alrededor de las 3:00 de la madrugada y fueron recibidas con "resistencia leve, con armas ligeras". Las tropas respondieron con drones y helicópteros y fuego de ametralladoras pesadas.

"Cada vez que alguien se movía dentro de la aldea o cualquier auto se movía, era atacado. Cuando intentamos llevar a las personas heridas al hospital, atacaban el vehículo que los transportaba", dijo.

Desde la caída del expresidente sirio Bashar Assad en diciembre de 2024, las fuerzas israelíes han tomado una zona del sur de Siria que anteriormente era una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU bajo un acuerdo de separación de 1974. Las tropas han llevado a cabo regularmente operaciones en aldeas y pueblos dentro y fuera de la zona, incluidas redadas para capturar a personas que sospecha son milicianos. Israel ha lanzado cientos de ataques aéreos en sitios militares sirios y ha presionado por una zona desmilitarizada al sur de Damasco.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las incursiones israelíes han sido recibidas varias veces por residentes locales armados. En abril, las tropas asaltaron la ciudad de Nawa, y cuando fueron confrontadas por residentes, el ejército llevó a cabo ataques aéreos en la ciudad, matando a nueve personas. Un mes antes, las fuerzas israelíes mataron a seis civiles en la aldea de Koayiah en enfrentamientos similares durante una redada.

En una redada anterior en Beit Jin en junio, las fuerzas israelíes capturaron a varias personas que dijeron eran miembros de Hamás —afirmación que es rechazada por los residentes— y mataron a un hombre que, de acuerdo con su familia, padecía esquizofrenia.

Israel asegura que tomó la zona de amortiguamiento desmilitarizada de 400 kilómetros cuadrados (155 millas cuadradas) en el sur de Siria como una medida preventiva para evitar que los milicianos se dirijan al área luego que insurgentes islamistas derrocaran a Assad. Agrega que la medida es temporal, pero los críticos acusan a Israel de aprovecharse de la agitación en Siria para cometer otra apropiación de tierras. Israel todavía controla los Altos del Golán que capturó de Siria durante la guerra de Medio Oriente de 1967 y luego anexó, una captura que sigue siendo rechazada por la mayoría de la comunidad internacional.

Las autoridades sirias han condenado las incursiones israelíes como una violación de la soberanía de Siria. El viernes, el gobierno pidió a la comunidad internacional que tome "medidas urgentes" para detener las incursiones israelíes.

Israel ha visto con recelo al nuevo gobierno de Siria, encabezado por el exlíder insurgente Ahmed al-Sharaa. Los dos países, que no tienen relaciones diplomáticas, han estado negociando un posible acuerdo de seguridad para desescalar.

Las muertes en Siria siguieron a una serie de ataques de la fuerza aérea de Israel en partes del sur de Líbano el jueves. Israel afirma que sus ataques en curso tienen como objetivo evitar que el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah se reconstruya tras una devastadora guerra el año pasado que terminó con un alto el fuego.

La ONU dijo el martes que Israel había matado al menos a 127 civiles, incluidos niños, en sus ataques en Líbano desde el alto el fuego hace un año. Las cosas se intensificaron a principios de esta semana con un raro ataque en la capital de Líbano, Beirut, que mató a un alto funcionario de Hezbollah a quien Israel describió como el jefe de personal del grupo.