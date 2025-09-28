Mueren 59 por los ataques israelíes

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza.- Al menos 59 personas murieron en toda Gaza tras los ataques y tiroteos israelíes, informaron autoridades sanitarias el sábado, mientras crece la presión internacional para un alto el fuego y un acuerdo de retorno de rehenes, ante lo cual el líder de Israel se mantiene desafiante acerca de continuar la guerra.

Entre los muertos estaban aquellos alcanzados por dos ataques en el campamento de refugiados de Nuseirat: nueve de la misma familia en una casa y, más tarde, 15 en el mismo sitio, incluidos mujeres y niños, según el personal del hospital Al-Awda, a donde fueron trasladados los cuerpos. Otras cinco personas murieron cuando un ataque impactó una tienda para desplazados, de acuerdo con el hospital Nasser, que recibió los cadáveres.

El ejército de Israel indicó que no tenía conocimiento de que alguien hubiera muerto por disparos el sábado en el sur de Gaza, ni de un ataque en el área de Nuseirat en el momento y en la ubicación proporcionados por el hospital.

El director del hospital Shifa en Ciudad de Gaza dijo a The Associated Press que los equipos médicos del lugar estaban preocupados por los "tanques que se acercan a las inmediaciones del hospital", restringiendo el acceso a la instalación donde reciben tratamiento 159 pacientes.

"El bombardeo no ha cesado ni un solo momento", señaló el médico Mohamed Abu Selmiya.

Agregó que 14 bebés prematuros fueron atendidos en incubadoras en el hospital Helou, aunque el jefe de la unidad de cuidados intensivos neonatales del sitio, el médico Nasser Bulbul, señaló que la puerta principal de la instalación estaba cerrada debido a que había drones sobrevolando el edificio.

Netanyahu y Trump programan reunión mientras crece la presión

Los ataques ocurrieron después de que un desafiante primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijera el viernes a sus homólogos en la Asamblea General de Naciones Unidas que su país "debe terminar el trabajo" contra Hamás en Gaza. Cuarenta y ocho rehenes todavía están cautivos en el enclave, de los cuales, alrededor de 20 permanecen con vida, según cálculos de Israel.

Netanyahu comenzó a hablar después de que decenas de delegados de distintos países abandonaran en masa la sala de la Asamblea General de la ONU el viernes por la mañana al momento en que tomaba la palabra.

"Eres como el último de los leprosos. Netanyahu, te prometemos que, si no alcanzas un acuerdo integral y pones fin a la guerra, serás para siempre un leproso", dijo Itzik Horn, el padre de Eitan Horn, uno de los rehenes retenidos en Gaza desde el ataque de Hamás que desencadenó la guerra, refiriéndose al discurso en la ONU y al aislamiento de Israel.

"Mi hijo Eitan duerme enfermo y hambriento en el suelo de un túnel en Gaza o, peor, es usado como escudo humano contra los combatientes de las FDI. ¿Con qué lo salvarás?" agregó Horn el sábado por la noche, aludiendo por sus siglas a las Fuerzas de Defensa de Israel.