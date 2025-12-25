Tres personas mueren por otro coche bomba en Moscú

Tres personas, incluidos dos policías, murieron el miércoles en Moscú tras la detonación de un artefacto explosivo, apenas dos días después del asesinato del teniente general Fanil Sarvarov en la misma zona de la capital rusa. Las autoridades investigan el incidente, que se suma a una serie de ataques contra altos mandos militares en el último año.

¿Cómo ocurrió la explosión en Moscú?

El Comité de Investigación ruso informó que los agentes de tráfico se acercaban a un "individuo sospechoso" cuando explotó el artefacto. Tanto los dos policías, identificados como los tenientes Ilya Klimanov, de 24 años, y Maxim Gorbunov, de 25, como la persona cercana al lugar de la explosión, murieron a causa de las heridas.

Gorbunov deja esposa y una hija de nueve meses, mientras que Klimanov había ingresado a la policía de Moscú en octubre. Investigadores y expertos forenses trabajan en la escena para esclarecer la dinámica del ataque y recabar evidencias que permitan determinar a los responsables.

Detalles confirmados sobre los fallecidos en el ataque

El lunes, el teniente general Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, murió cuando un artefacto colocado bajo su automóvil explotó en el sur de Moscú. Este ataque ha sido el tercero contra un alto mando militar ruso en poco más de un año, generando preocupación por la seguridad de los oficiales en la capital.

Acciones de la autoridad tras el atentado en Moscú

Aunque las autoridades rusas no han confirmado responsables, los investigadores mencionaron que Ucrania podría estar detrás del ataque, lo que aumenta la tensión entre ambos países y refuerza la alarma sobre posibles nuevos atentados dirigidos a oficiales de alto rango.