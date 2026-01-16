Trump da a conocer a los líderes clave para la reconstrucción de Gaza

La Casa Blanca dio a conocer los nombres de algunos de los líderes que desempeñarán un papel en la supervisión de los próximos pasos en Gaza, luego de que la comisión palestina designada para gobernar el territorio bajo la supervisión de Estados Unidos se reuniera por primera vez el viernes en El Cairo.

¿Qué acciones tomará la comisión palestina en Gaza?

El líder de la comisión, Alí Shaath —un ingeniero y exfuncionario de la Autoridad Palestina de Gaza—, se comprometió a trabajar rápidamente para mejorar las condiciones allí. Preve que la reconstrucción y recuperación se tomen unos tres años, y planea enfocarse primero en las necesidades inmediatas, incluyendo el alojamiento.

"El pueblo palestino esperaba con ansias esta comisión, que fuera establecida, y su trabajo para rescatarlos", expresó Shaath después de la reunión, en una entrevista televisiva con Al-Qahera News, propiedad del Estado egipcio.

El presidente estadounidense Donald Trump respalda los trabajos del grupo para gobernar Gaza tras la guerra de dos años entre Israel y Hamás. Los soldados israelíes se retiraron de partes de Gaza luego que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, y millas de palestinos desplazados han regresado a lo que queda de sus hogares.

Ahora habrá varios retos enormes por delante, incluido el despliegue de una fuerza de seguridad internacional para supervisar el acuerdo de alto el fuego y el difícil proceso de desarme a Hamás.

Bajo el plan de Trump, la comisión tecnocrática de Shaath gestionará los asuntos cotidianos en Gaza, bajo la supervisión de una "Junta de Paz" encabezada por Trump, cuyos miembros aún no han sido nombrados.

La Casa Blanca nombra a algunos funcionarios para las juntas de supervisión. La Casa Blanca indicó que una junta ejecutiva trabajará para implementar la visión de la Junta de Paz.

Los miembros de la junta ejecutiva incluyen al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio; el enviado de Trump, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director general de Apollo Global Management, Marc Rowan; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el asesor adjunto de seguridad nacional de Trump, Robert Gabriel.

Nickolay Mladenov, un ex político búlgaro y enviado de la ONU para Oriente Medio, será representante de la junta ejecutiva y supervisará los asuntos cotidianos.

La Casa Blanca también anunció los miembros de otra junta, la "Junta Ejecutiva de Gaza", que trabajará con Mladenov, la comisión tecnocrática y la fuerza internacional de estabilización.

Witkoff, Kushner, Blair, Rowan y Mladenov también formarán parte de esa junta. Otros miembros son el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan; el diplomático catarí Alí Al-Thawadi; Hassan Rashad, director de la Agencia General de Inteligencia de Egipto; la ministra emiratí Reem Al-Hashimy; el empresario israelí Yakir Gabay; y Sigrid Kaag, ex viceprimera ministra de Holanda y experta en Oriente Medio.

Detalles sobre la muerte del niño en Cisjordania

Lamentan muerte de niño en Cisjordania. En Cisjordania, amigos y familiares se reunieron el viernes para lamentar la muerte de un niño palestino de 14 años que murió a manos de fuerzas israelíes.

El Ministerio de Salud palestino, que confirmó su muerte, indicó que Mohammad Na'san fue el primer niño muerto por el ejército en la Cisjordania ocupada en 2026.

Algunos residentes dijeron que las fuerzas israelíes lanzaron granadas aturdidoras y gas lacrimógeno en un ataque no provocado. El ejército de Israel indicó en un comunicado que la incursión ocurrió después de que los palestinos lanzaron piedras a israelíes y prendieron fuego a neumáticos.

"Hubo disparos dirigidos a ciudadanos y agricultores, de los cuales el más peligroso ocurrió durante la incursión en la aldea, mientras la gente salía de las mezquitas. Las calles estaban llenas de ancianos, niños, mujeres... y comenzaron a disparar sin cesar", narró Ameen Abu Aliya, jefe del consejo de la aldea de Al-Mughayyir.

El fallecimiento fue el episodio de violencia más reciente en registrarse en Al-Mughayyir, una aldea al este de Ramala que se ha convertido en un punto de fricción en Cisjordania. Gran parte de las tierras agrícolas de la comunidad están bajo control militar israelí.

Previamente este año, colonos y excavadoras militares israelíes destruyeron olivares en el área, bajo el argumento de que buscaban a hombres armados palestinos. Un parque infantil en Al-Mughayyir también fue demolido.

En 2025, doscientos cuarenta palestinos, incluidos 55 niños, murieron a manos de fuerzas israelíes o colonos en Cisjordania, y palestinos mataron a 17 israelíes, incluido un niño, en la región, según Naciones Unidas.

Por otra parte, dos menores murieron el viernes en Gaza. Una niña de 7 años y un adolescente de 16 perdieron la vida en Beith Lahiya, cerca de la llamada Línea Amarilla —una zona de amortiguamiento—, y sus cuerpos llevados al Hospital al-Shifa, informó el hospital. De momento no se dispone de más detalles.