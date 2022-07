Muere la argentina Sylvia Molloy, pionera de la literatura LGBT+

Tristeza infinita. La vamos a extrañar mucho".

Luego de informar de su muerte, Eterna Cadencia colocó dos tuits más en los que dijo: "Falleció Sylvia Molloy. La vamos a recordar siempre con muchísimo amor y la alegría de haber publicado sus hermosos libros", y en el segundo, colocó una cita de la escritora que ha sido referente para varias generaciones posteriores de escritores y particularmente escritoras: "Al lector no se le pide que, como se solía decir, 'viaje junto al autor y vea a través de sus ojos'; más bien se le pide que reflexione, que contradiga, que se haga preguntas, incluso que quede insatisfecho. Sylvia Molloy. Una imprescindible".

Autora de emblemáticas novelas como En breve cárcel (1981), El común olvido (2002) y Desarticulaciones (2010), Molloy es un referente de la escritura creativa, una disciplina que dictaba en Estados Unidos, donde residía desde hace varias décadas, aunque nunca dejó de estar en Argentina a través de su narrativa, como "Varia imaginación", su último libro publicado en su país.

Nacida el 19 de agosto de 1938 en la ciudad de Buenos Aires, Sylvia Molloy, en 2017, durante una visita a Argentina, para participar en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires al hablar del viaje en la literatura, dijo que en los países del tercer mundo que se recorren vertiginosamente, el espectáculo que llama la atención no es geográfico sino, podría decirse, tristemente humano.

"Al lector no se le ofrecen imágenes placenteras y los paisajes son mínimos, fugaces. Experiencia política tanto o más que estética, Luna ofrece menos la imagen del propio viaje que la errancia del otro desplazado, el migrante que viaja no por placer sino por desalojo. Si no hay imágenes de lugares apacibles es porque se está, en la mayoría de los casos, en tránsito (porque se huye de algo) o a la intemperie (como resultado de la guerra)", señaló la narradora que en 1974 fue la primera mujer en ser profesora titular en la Universidad de Princeton; y que 2007 fundó la primera maestría en escritura creativa en español en los Estados Unidos, en la New York University.

La novela En breve cárcel que Molloy publicó en 1981 se convirtió pronto en un ícono de la literatura queer, aun cuando pasaron algunos años para que pudiera circular en Argentina, pero tras lo cual tuvo varias reediciones, y una de ellas estuvo a cargo de Ricardo Piglia dentro de la colección Recienvenido del Fondo de Cultura Económica.

A esa historia de amor entre mujeres que no se había abordado con esa amplitud antes en la literatura argentina, le siguieron otros títulos como "El común olvido", un libro en el que regresó al tema homosexual a través una historia que tiene como base su autobiografía.

Reconocida además por su trabajo de crítica literaria y por sus publicaciones, entre las que también están Acto de presencia (1996), Las letras de Borges (1979) y Poses de fin de siglo (2012, Eterna Cadencia), Sylvia Molloy fue también coeditora de los libros Women's Writing in Latin America (1991) e Hispanism and Homosexualities (1998).

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, instituciones y escritores lamentaron su muerte. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires escribió en sus redes sociales: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Sylvia Molloy, escritora, editora y docente argentina, pionera en tratar temáticas LGBTTIQ+ en sus obras. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento".