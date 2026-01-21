Cárceles guatemaltecas son una "bomba de tiempo", dice ministro

Las cárceles de Guatemala son una "bomba de tiempo permanente" y representan una amenaza directa para la seguridad nacional, según la advertencia del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, tras una grave crisis causada por motines simultáneos en tres centros penitenciarios y una serie de ataques coordinados de pandillas, que culminaron el domingo con la muerte de 10 policías.

Acciones del gobierno ante la crisis penitenciaria

En conferencia de prensa, Villeda explicó que el sistema penitenciario está colapsando: las 23 cárceles del país, diseñadas para albergar a 6.000 reclusos, ahora albergan a aproximadamente 23.000, con una sobrecapacidad del 340%.

El funcionario advirtió que la insuficiencia de las instalaciones, según los estándares internacionales, imposibilita cualquier estrategia de seguridad eficaz sin antes restablecer el control de las cárceles.

Detalles sobre la sobrepoblación en cárceles guatemaltecas

El ministro señaló que la respuesta del Estado fue rápida y que, en menos de 24 horas, las fuerzas de seguridad recuperaron el control de las instalaciones y liberaron a los rehenes. Villeda anunció entonces la construcción de dos nuevas cárceles y reiteró que el gobierno no negociará con las organizaciones criminales responsables de los ataques contra las fuerzas del orden.

Impacto de los motines en la seguridad nacional

La situación en las cárceles de Guatemala sigue siendo crítica, y las acciones del gobierno son esenciales para evitar que la crisis se agrave aún más. La sobrepoblación y la falta de control en los centros penitenciarios son factores que contribuyen a la inseguridad en el país.