Misil ruso impacta concurrido centro comercial

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo en una publicación de Telegram que el número de víctimas era "inimaginable", citando reportes de que más de 1.000 civiles se hallaban dentro del inmueble al momento del ataque. Imágenes del lugar mostraban llamas y enormes columnas de humo negro saliendo del centro comercial, personal de emergencia entrando y testigos observando angustiados.

Al menos 13 personas murieron y más de 40 resultaron heridas, de acuerdo con el gobernador regional, Dmytro Lunin, que dijo que los rescatistas continúan peinando los escombros en busca de víctimas.

En tanto, mandatarios de Occidente prometieron su apoyo continuo a Ucrania, y las principales economías del mundo se preparaban para aplicar nuevas sanciones a Rusia, como imponer un límite al precio del petróleo y aranceles más altos a mercancías.

Además, Estados Unidos parecía estar listo para responder a la petición de Zelenskyy de más sistemas de defensa aérea, y la OTAN planeaba incrementar considerablemente el tamaño de sus fuerzas de reacción rápida.

Zelenskyy señaló que el centro comercial "no representaba una amenaza para el ejército ruso" y no tenía "valor estratégico". Acusó a Rusia de sabotear "los intentos de la población de vivir una vida normal, algo que enoja mucho a los ocupantes".

El ejército ucraniano aseveró que el centro comercial fue impactado por misiles disparados por bombarderos rusos de largo alcance Tu-22M3 desde los cielos sobre la región occidental de Kursk, en Rusia.

El secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, dijo que un misil impactó en el centro comercial y otro en un estadio deportivo en Kremenchuk.

El ataque ruso hizo recordar incidentes anteriores en la guerra que causaron un gran número de víctimas civiles, como uno ocurrido en marzo en un teatro de Mariúpol en el que muchos civiles se habían refugiado, matando a un estimado de 600 personas, y otro en abril en una estación de trenes en Kramatorsk, en el este del país, que dejó al menos 59 muertos.

"Rusia continúa descargando su impotencia contra civiles comunes. No se puede esperar decencia y humanidad de su parte", dijo Zelenskyy.

"Un ataque con misil en Kremenchuk dio en un área muy concurrida, que es 100% seguro que no tiene ninguna relación con las fuerzas armadas. Hay muertos y heridos", escribió en Facebook el alcalde Vitaliy Maletskiy, sin dar un número de víctimas.

Naciones Unidas calificó el ataque al centro comercial como "deplorable" y subrayó que la infraestructura civil "nunca debería ser un objetivo", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric.

Rusia ha lanzado un asalto total contra el último baluarte ucraniano en la región oriental de Luhansk, "arrojando fuego" sobre la ciudad de Lysychansk desde aire y tierra, de acuerdo con el gobernador local.

Al menos ocho personas murieron y más de 20 resultaron heridas en Lysychansk cuando los misiles rusos impactaron un área donde una multitud se había reunido para extraer agua de un tanque, dijo el gobernador de Luhansk, Serhiy Haidai.

Las fuerzas rusas parecían intensificar una ofensiva centrada en arrebatar a Ucrania la región oriental del Donbás después de obligar a los soldados del gobierno ucraniano a abandonar la ciudad vecina de Sievierodonetsk en días recientes.

El lunes, al oeste de Lysychansk, el alcalde de Sloviansk —potencialmente el próximo campo importante de batalla— dijo que los soldados rusos dispararon municiones de racimo contra la ciudad después del amanecer, incluyendo una que impactó un vecindario residencial.

Las autoridades dijeron que aún no se ha confirmado el número de muertos y heridos. The Associated Press vio una muerte: El cadáver de un hombre yacía sobre el marco de la puerta de un auto, la sangre, que emanaba de heridas en su pecho y cabeza, se acumulaba en el suelo.

La explosión quebró la mayoría de las ventanas de los bloques de apartamentos circundantes y autos estacionados debajo, cubriendo el suelo con vidrios rotos.

"Todo está ahora destruido. Somos las únicas personas que quedan viviendo en esta parte del edificio. No hay electricidad", dijo entre lágrimas la residente local Valentina Vitkovska. "Ni siquiera puedo llamar para contarles a otros lo que nos sucedió".

En general, la oficina de Zelenskyy informó que al menos seis civiles murieron y otros 31 resultaron heridos como parte del intenso bombardeo ruso contra varias ciudades ucranianas durante las últimas 24 horas, incluidas Kiev y las principales ciudades del sur y este del país, pero sin contar el ataque en Kremenchuk ni el bombardeo de la ciudad oriental de Járkiv, donde al menos cinco personas murieron y otras 15 resultaron heridas.

Añadió que las fuerzas rusas dispararon misiles que mataron a dos personas e hirieron a cinco durante la noche en y cerca de Járkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y continuaron atacando el puerto de Odesa. Un ataque con misiles destruyó edificios residenciales e hirió a seis personas, entre ellas un niño, dijo.

En Lysychansk, al menos cinco edificios de gran altura de la ciudad y el último puente vial sufrieron daños durante la jornada, dijo el gobernador regional. Una carretera crucial que conecta a la ciudad con el territorio controlado por el gobierno ucraniano en el sur quedó intransitable tras los bombardeos.

Antes de la guerra, la ciudad tenía una población de alrededor de 100.000 habitantes, de los cuales ahora queda aproximadamente una décima parte.

En otros acontecimientos, en los Alpes bávaros de Alemania, los mandatarios de los países del Grupo de los Siete revelaron planes para imponer nuevas sanciones y se comprometieron a seguir apoyando a Ucrania "por el tiempo que sea necesario".

En un comunicado conjunto emitido el lunes después de una videoconferencia con Zelenskyy, los gobernantes subrayaron su "compromiso inquebrantable de apoyar al gobierno y al pueblo de Ucrania en su valiente defensa de la soberanía y la integridad territorial de su país".

En Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció los planes para expandir las fuerzas de reacción rápida de la alianza como parte de su respuesta a una "era de competencia estratégica". La fuerza de respuesta de la OTAN cuenta actualmente con unos 40.000 soldados y se prevé que aumentará a 300.000.

La OTAN aceptará ofrecer más apoyo militar a Ucrania, incluyendo sistemas de comunicación segura y sistemas antidrones, cuando sus líderes se reúnan en España en una cumbre, dijo Stoltenberg.

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo que es probable que Rusia recurra a reservistas para las próximas semanas de la guerra.

Los analistas han dicho que una convocatoria de reservistas de Rusia alteraría enormemente el equilibrio de la guerra, pero también podría tener consecuencias políticas para el gobierno de Putin.