Papa visita Mezquita Azul de Estambul sin detenerse a rezar; se enfoca en unificar a cristianos

El papa León XIV visitó la icónica Mezquita Azul de Estambul el sábado, pero no se detuvo a rezar, al tiempo que se centraba más en fortalecer los lazos con los patriarcas ortodoxos y promover medidas valientes para que las iglesias de Oriente y Occidente se unan.

León XIV se quitó los zapatos y, en sus calcetines blancos, recorrió la mezquita del siglo XVII, mirando hacia sus elevadas cúpulas de azulejos y las inscripciones en árabe en sus columnas mientras un imán se las señalaba.

El Vaticano había indicado que León XIV guardaría un "breve minuto de oración silenciosa" allí, pero no lo hizo. El imán de la mezquita, Asgin Tunca, dijo que había invitado a León a rezar, ya que la mezquita era "la casa de Alá", pero el papa no aceptó la invitación.

Más tarde, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo: "El papa experimentó su visita a la mezquita en silencio, en un espíritu de contemplación y escucha, con profundo respeto por el lugar y la fe de aquellos que se reúnen allí en oración".

El Vaticano luego envió una versión corregida de su boletín sobre el viaje, eliminando la referencia al "breve minuto de oración silenciosa" planeado, sin más explicaciones.

¿Qué antecedentes tiene la visita del papa a la Mezquita Azul?

El primer papa estadounidense de la historia está siguiendo los pasos de sus predecesores recientes, quienes realizaron visitas de alto perfil a la Mezquita del Sultán Ahmed, como se la conoce oficialmente, en un gesto de respeto hacia la mayoría musulmana de Turquía.

Las visitas papales a la Mezquita Azul a menudo plantean preguntas sobre si el papa rezaría en la casa de culto musulmana, o al menos se detendría para pensar en un silencio meditativo.

Cuando Benedicto XVI visitó Turquía en 2006, las tensiones eran altas porque él había ofendido a muchos en el mundo musulmán unos meses antes con un discurso en Ratisbona, Alemania, que fue ampliamente interpretado como una vinculación entre el Islam y la violencia.

El Vaticano añadió una visita a la Mezquita Azul en el último minuto en un intento de acercarse a los musulmanes. El papa guardó un momento de oración silenciosa, con la cabeza inclinada, cuando el imán rezaba junto a él, mirando hacia el este.

Benedicto luego le agradeció "por este momento de oración". Era la segunda vez que un papa visitaba una mezquita, después que San Juan Pablo II visitó brevemente una en Siria en 2001.

No hubo dudas en 2014, con la visita del papa Francisco: se mantuvo durante dos minutos de oración silenciosa mirando hacia el este, con la cabeza inclinada, los ojos cerrados y las manos entrelazadas frente a él. El gran muftí de Estambul, Rahmi Yaran, le dijo al papa después, "Que Dios lo acepte".

¿Cuál fue la reacción del imán tras la visita?

Con León XIV, sin embargo, incluso el Vaticano pareció sorprendido por su decisión de no rezar. La Santa Sede tuvo que corregir el registro oficial de la visita luego que originalmente mantuvo la referencia planeada a que él se detendría para rezar.

Hablando con los periodistas tras la visita, el imán Tunca dijo que le había dicho al papa: "No es mi casa, no es tu casa, (es la) casa de Alá". Agregó que invitó a León XIV a rezar "Pero él dijo, ´así está bien´".

"Él quería ver la mezquita, quería sentir la atmósfera de la mezquita, creo. Y estaba muy complacido", añadió.

¿Qué otros lugares visitó el papa durante su viaje?

Los papas anteriores también han visitado el cercano monumento de Hagia Sophia, una vez una de las catedrales históricas más importantes del cristianismo, además de ser patrimonio mundial de Naciones Unidas.

Pero León dejó esa visita fuera de su itinerario. En julio de 2020, Turquía convirtió la Hagia Sophia de museo a mezquita, un cambio que generó críticas internacionales generalizadas, incluido el Vaticano.

Después de la visita a la mezquita, León mantuvo una reunión privada con los líderes cristianos de Turquía en la Iglesia Ortodoxa Siria de Mor Ephrem. Por la tarde, rezó con el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo, el Patriarca Bartolomé, en la iglesia patriarcal de San Jorge.

Allí, rezaron la doxología, un himno de alabanza y gloria a Dios, y firmaron una declaración conjunta comprometiéndose a tomar pasos valientes en el camino hacia la unidad, incluyendo encontrar una fecha común para la Pascua.

Las iglesias de Oriente y Occidente se dividieron en el Gran Cisma de 1054, una división precipitada en gran medida por desacuerdos sobre la primacía del papa. Aunque los lazos se han calentado, siguen divididos y se han formado otros cismas.

"Es nuestro deseo compartido continuar el proceso de explorar una posible solución para celebrar juntos la Fiesta de las Fiestas cada año", decía la declaración conjunta, refiriéndose a la Pascua.

El Vaticano dijo que en sus comentarios a los patriarcas reunidos, León XIV señaló el próximo Año Santo que será celebrado por los cristianos, en 2033 en el aniversario de la crucifixión de Cristo, e invitó a ir a Jerusalén en "un viaje que conduce a la plena unidad".

El evento final de León XIV fue una misa católica en la Volkswagen Arena de Estambul para la comunidad católica del país, que cuenta con 33.000 personas en un país de más de 85 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son musulmanes suníes.

Renato Marai se encontraba entre un grupo de 26 visitantes de Florencia, Italia, que viajaron a Estambul para ver al papa.

"Es maravilloso verlo en su primer viaje al extranjero, un momento realmente importante para nuestro grupo", declaró.

Tarcin Unlu, por su parte, se encontraba entre los muchos asistentes turcos, recientemente convertido del islam al cristianismo.

"Me convertí al cristianismo porque pensé que era la mejor religión para mí, pero mi familia definitivamente no está contenta", resaltó Unlu.

Su amigo, Rodrick Nuel, originario de la región nigeriana de Biafra, pero que ahora reside en el norte de Chipre, dijo que la visita papal envió un "poderoso mensaje para la comunidad cristiana mundial".

"Además, dado que Turquía es 99,9% musulmana y sólo 0,1% cristiana, demuestra que el papa también está extendiendo la mano a otras religiones", añadió.

¿Qué problemas enfrentó el papa durante su viaje?

Cuando León se centraba en fortalecer las relaciones con los cristianos ortodoxos y musulmanes, los organizadores del viaje estaban lidiando con problemas más mundanos.

El Airbus A320neo de ITA Airways fletado por León fue uno de los afectados por la actualización de software de Airbus a nivel mundial, ordenada por la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea. La orden llegó después que un análisis encontrara que el código informático podría haber contribuido a una caída repentina en la altitud de un avión de JetBlue el mes pasado.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo el sábado que ITA estaba trabajando en el problema. Detalló que el monitor necesario para actualizar la aeronave estaba en camino a Estambul desde Roma junto con el técnico que lo instalará.

León tiene previsto volar de Estambul a Beirut, Líbano, el domingo por la tarde para la segunda etapa de su viaje inaugural como papa.