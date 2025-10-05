Embajador revisa condiciones de Mexicanos detenidos en Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el embajador de México se entrevistó de nuevo con las personas mexicanas de la Flotilla Global Sumud que fueron interceptadas y detenidas en Ktziot, Israel.

De acuerdo con la Cancillería, el embajador verificó las condiciones en las que se encuentran los connacionales en territorio israelí, además de suministrarles medicamentos que requieren, "a través de canales diplomáticos formales e informales".

Asimismo, la SRE aseguró en redes sociales que el equipo de la Cancillería sostuvo una reunión con familiares de los mexicanos detenidos, para informarles sobre los avances de su próxima repatriación.