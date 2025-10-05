Embajador revisa condiciones de Mexicanos detenidos en Israel

Embajador revisa condiciones de Mexicanos detenidos en IsraelLa SRE reafirma su compromiso de velar por los derechos humanos de los connacionales detenidos en Israel y garantizar su regreso seguro a México.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el embajador de México se entrevistó de nuevo con las personas mexicanas de la Flotilla Global Sumud que fueron interceptadas y detenidas en Ktziot, Israel.
De acuerdo con la Cancillería, el embajador verificó las condiciones en las que se encuentran los connacionales en territorio israelí, además de suministrarles medicamentos que requieren, "a través de canales diplomáticos formales e informales".
Asimismo, la SRE aseguró en redes sociales que el equipo de la Cancillería sostuvo una reunión con familiares de los mexicanos detenidos, para informarles sobre los avances de su próxima repatriación.
"La SRE reafirma su prioridad y compromiso de velar por y defender los derechos humanos de las y los connacionales, así como de garantizar su regreso seguro a México", expresó.