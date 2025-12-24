Papa León XIV llama al respeto por la vida humana en Navidad

El Papa León XIV hizo un llamado al "respeto por la vida humana" y reiteró su pedido de una tregua en las diversas guerras que se libran en todo el mundo durante las celebraciones navideñas, dedicando un mensaje especial a Ucrania y Oriente Medio.

¿Qué declaró el Papa León XIV sobre la tregua navideña?

"Entre las cosas que me causan gran tristeza estos días está el hecho de que, aparentemente, Rusia ha rechazado la solicitud de un alto el fuego navideño", declaró el pontífice a la prensa en Castel Gandolfo, cerca de Roma, la noche del martes.

"Quién sabe, quizás nos escuchen y haya 24 horas, un día de paz en todo el mundo", añadió el Pontífice.

Detalles del mensaje del Papa a Ucrania y Oriente Medio

Robert Prevost también reveló que habló con el párroco de la Sagrada Familia en la Franja de Gaza, el padre Gabriel Romanelli. "Intentan celebrar una fiesta en medio de una situación aún muy precaria. Esperamos que el acuerdo de paz salga adelante", declaró León XIV.

El Papa invitó a "todos, especialmente en Navidad, a reflexionar sobre el valor de la vida humana. Que "el respeto por la vida resurja en todos los momentos de la existencia humana, desde la concepción hasta la muerte natural", concluyó.

León XIV celebrará la misa de Nochebuena este miércoles 24 por la noche en la Basílica de San Pedro.