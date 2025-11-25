El papa León XIV destaca la unión en el Día de Acción de Gracias

El papa León XIV dijo el martes que el Día de Acción de Gracias es una "hermosa fiesta" que une tanto a creyentes como a no creyentes, al emitir un mensaje de agradecimiento previo a la festividad en Estados Unidos.

León dijo estar agradecido por muchas cosas e instó a todos a reconocer los dones que han recibido. "En primer lugar, el don de la vida. El don de la fe. El don de la unidad", manifestó.

¿Cuál es el mensaje del papa León XIV?

El pontífice respondía a las preguntas de los periodistas la noche del martes al salir de Castel Gandolfo, donde va los lunes y martes para descansar y jugar al tenis.

Describió el Día de Acción de Gracias como "esta hermosa fiesta que tenemos en Estados Unidos, que une a todas las personas, personas de diferentes credos, personas que quizás no tienen el don de la fe", para dar gracias a alguien.

¿Dónde pasará el papa su primer Día de Acción de Gracias?

León pasará su primer Día de Acción de Gracias como papa en Turquía en su primer viaje al extranjero.