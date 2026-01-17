Arranca la comisión para administrar Palestina

La comisión palestina designada para administrar Gaza bajo supervisión de Estados Unidos celebró este viernes su primera reunión en El Cairo, con el compromiso de actuar de inmediato para mejorar las condiciones humanitarias en el territorio devastado por más de dos años de guerra.

Acciones de la autoridad para mejorar condiciones en Gaza

Ali Shaath, líder de la comisión y exfuncionario de la Autoridad Palestina, afirmó que la reconstrucción total de Gaza podría tomar alrededor de tres años, aunque subrayó que la prioridad será atender las necesidades urgentes de la población, como refugio, servicios básicos y asistencia a los desplazados.