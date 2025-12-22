Médicos Sin Frontera puede quedar fuera de Gaza

Las nuevas medidas de Israel para registrar a las organizaciones no gubernamentales internacionales corren el riesgo de privar a cientos de miles de personas en Gaza de atención médica vital, denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las mayores organizaciones médicas que operan actualmente en la Franja.

Y advierte que las nuevas disposiciones podrían conllevar la revocación del registro de las ONG internacionales a partir del 1 de enero. La falta de registro impediría a las organizaciones, incluida MSF, prestar servicios esenciales a la población de Gaza y Cisjordania, según la organización.

¿Cómo impactan las medidas de Israel a las ONG en Gaza?

El sistema de salud de Gaza está destruido, y si las organizaciones humanitarias independientes y con experiencia perdieran su capacidad de operar, sería un desastre para la población palestina, subraya MSF en un comunicado.

La organización insta a las autoridades israelíes a garantizar que las ONG internacionales puedan seguir operando de forma imparcial e independiente en Gaza, insistiendo en que la ya limitada respuesta humanitaria no puede reducirse aún más. "Durante el último año, los equipos de MSF han tratado a cientos de miles de pacientes y proporcionado cientos de millones de litros de agua", declaró Pascale Coissard, coordinadora de emergencias de MSF en Gaza.

Detalles sobre la respuesta humanitaria de Médicos Sin Fronteras

"Los equipos de MSF están trabajando para ampliar sus actividades y apoyar el devastado sistema de salud de Gaza. Solo en 2025, realizamos cerca de 800.000 consultas ambulatorias y atendimos a más de 100.000 pacientes con traumatismos. Si logramos el registro, tenemos la intención de seguir fortaleciendo nuestras actividades en 2026", apuntó.

MSF proporciona atención médica vital a gran escala, pero ni siquiera esto es suficiente para satisfacer las enormes necesidades de la población de Gaza. Solo en 2025, con un presupuesto de más de 100 millones de euros, sus equipos trataron a más de 100.000 pacientes con traumatismos; gestionaron la atención de más de 400 camas de hospital; realizaron 22.700 cirugías a casi 10.000 pacientes; realizaron cerca de 800.000 consultas ambulatorias; administraron 45.000 vacunas; asistieron más de 10.000 partos; brindaron más de 40.000 sesiones individuales y grupales de salud mental a más de 60.000 personas, detalló la entidad.

Consecuencias de la falta de registro para las ONG en Gaza

Además, dijo que distribuyó más de 700 millones de litros de agua y produjo casi 100 millones de litros de agua potable. Para 2026, MSF ha asignado entre 100 y 120 millones de euros a su respuesta humanitaria en Gaza. Muchos de los servicios que presta MSF no están disponibles en otras zonas de Gaza debido a la destrucción del sistema de salud.

Si MSF perdiera el acceso a la Franja en 2026, debido a la decisión de las autoridades israelíes, una gran parte de la población de Gaza perdería el acceso a atención médica esencial, agua y asistencia básica.

Las actividades de MSF ayudan a casi medio millón de personas en Gaza. MSF continúa buscando un diálogo constructivo con las autoridades israelíes para continuar su trabajo.

En Gaza, MSF actualmente apoya a seis hospitales públicos y gestiona dos hospitales de campaña. También apoya a cuatro centros de salud y gestiona un centro de alimentación para personas con desnutrición. MSF abrió recientemente seis nuevos centros de salud que brindan atención de heridas y otros servicios de salud.

La ONG trabaja en los territorios palestinos ocupados desde 1989.