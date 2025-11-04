Sobrevivientes de sismo en Afganistán excavan entre escombros tratando de rescatar pertenencias

KABUL, Afganistán — Sobrevivientes de un poderoso terremoto en el norte de Afganistán que mató a más de 25 personas e hirió a casi 1,000 estaban excavando entre los escombros de sus hogares el martes, tratando de rescatar las pertenencias que pudieran después de pasar la noche afuera en el frío intenso.

Se pronosticó lluvia para la región, lo que agravaría aún más la miseria de los sobrevivientes.

El terremoto de magnitud 6,3 ocurrió poco antes de la 1 a.m. hora local del lunes, con un epicentro a 22 kilómetros (14 millas) al oeste-suroeste de la ciudad de Khulm en la provincia de Samangan. Para el martes temprano por la tarde, el número de muertos era de 27, mientras que otras 956 personas resultaron heridas, informó en un comunicado Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública.

El temblor también dañó sitios históricos, incluyendo la famosa Mezquita Azul de Afganistán en la ciudad norteña de Mazar-e-Sharif, que es uno de los monumentos religiosos más venerados de Afganistán, y el Palacio Bagh-e-Jahan Nama en Khulm.

El minarete de la Mezquita Azul resultó gravemente dañado, mientras que algunos ladrillos y azulejos se habían caído de algunas de las paredes de la mezquita y aparecieron grietas en otras partes del sitio centenario, indicó Mahmoodullah Zarar, Jefe de Información y Cultura de la Provincia de Balkh.

"El Santuario Sagrado es un monumento valioso de los valores islámicos y la historia de la era islámica, ... (y) está en extrema necesidad de reparación y restauración", afirmó, agregando que la información sobre el daño se había compartido con el Ministerio de Arte y Cultura.

La mezquita es un importante lugar de reunión durante festivales islámicos y culturales.

El monumento histórico más gravemente dañado en la provincia fue el Palacio Bagh-e Jehan Nama del siglo XIX, declaró Firozuddin Munib, director de Información y Cultura de la provincia de Samangan. El palacio, construido entre 1890 y 1892, y sus jardines adyacentes son un sitio popular para los visitantes.

"La restauración de este palacio es muy importante porque se acerca el invierno y el área es fría, y está lloviendo, lo que puede causar más daños", expresó Munib, agregando que el terremoto provocó el colapso de un muro circundante y una torre, además de causar grietas en el palacio y otras torres.

En Khulm, las réplicas sacudieron a los sobrevivientes, quienes pasaron la noche a la intemperie.

"La gente todavía está asustada por el terremoto de anoche porque se sintieron pequeños temblores durante el día", relató el residente local Asadullah Samangani. "Pasamos la noche en el campo abierto, el clima estaba muy frío, no pudimos dormir, sentimos que habrá otro terremoto ahora".

Señaló que las autoridades habían enviado tiendas de campaña y necesidades básicas, pero que su hogar estaba "completamente destruido, no quedó nada intacto para usar. Nuestros hijos estaban todos enfermos por la mañana porque pasamos la noche en el frío, y todos los artículos del hogar estaban bajo los escombros.

"La gente de otras áreas vino a ayudar, pero nuestras pertenencias todavía están bajo los escombros y dañadas. Nuestras mujeres están enfrentando grandes dificultades, no tenemos un baño y no tenemos un lugar donde nuestras mujeres puedan pasar la noche".

Los equipos de rescate todavía estaban operando en algunas áreas el martes, y se esperaba que terminaran al final del día.

La Organización Mundial de la Salud sostuvo que se había informado de daños parciales en varias instalaciones de salud, mientras que el laboratorio del Hospital Provincial de Samangan se había derrumbado, destruyendo equipos médicos críticos. Las operaciones de respuesta de emergencia con equipos de salud y unidades de rescate estaban en curso, aseguró.

El empobrecido Afganistán a menudo enfrenta dificultades para responder a desastres naturales, especialmente en regiones remotas. Los edificios tienden a ser construcciones de poca altura, principalmente de concreto y ladrillo, con hogares en áreas rurales y periféricas hechos de ladrillos de barro y madera, muchos mal construidos.

En agosto, un terremoto en el este de Afganistán mató a más de 2,200 personas.