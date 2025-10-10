Gana Marina Corina Machado el premio Nobel de la Paz

OSLO, Noruega

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por mantener "viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad".

La excandidata presidencial fue elogiada por ser una "figura clave y unificadora" en una oposición que antes estaba profundamente dividida frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.

"En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad", apuntó Watne Frydnes. "A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten".

Machado, honrada y agradecida

Edmundo González, un aliado de Machado que vive exiliado en España, calificó el premio como un "merecidísimo reconocimiento" a su lucha y a la del pueblo venezolano por la libertad y la democracia. Publicó un breve video en la red social X en el que aparece hablando por teléfono con Machado.

"Estoy en shock", afirmó la opositora. "No puedo creerlo".

"Esto es algo que el pueblo venezolano se merece", dijo Machado en una conversación telefónica con el Comité Noruego del Nobel. "Soy solo parte de un gran movimiento (...) Me siento honrada, agradecida y privilegiada no solo por este reconocimiento, sino también por formar parte de lo que está sucediendo hoy en Venezuela".

"Creo que estamos muy cerca de lograr, por fin, la libertad para nuestro país y la paz para la región", añadió al tiempo que señaló que "a pesar de que enfrentamos la violencia más brutal, nuestra sociedad ha resistido" e insistió en optar por la lucha pacífica.

"Creo que el mundo entenderá ahora lo urgente que es, por fin, tener éxito", declaró.



