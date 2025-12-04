Acusan a Maduro de secuestro de Rafael Tudares

Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González, denunció que su esposo, Rafael Tudares Bracho, permanece totalmente incomunicado desde su detención en enero, días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato. Según afirmó, ni ella ni su defensa han podido acceder a información oficial sobre su paradero o condiciones, pese a múltiples solicitudes ante autoridades venezolanas.

¿Qué información hay sobre la detención de Rafael Tudares?

En junio, el gobierno informó que Tudares Bracho sería llevado a juicio por presuntos delitos de conspiración, terrorismo, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Sin embargo, González aseguró este martes que desconoce el estado real del proceso y que recientemente tuvo conocimiento, solo por vías extraoficiales, de una supuesta condena de 30 años de prisión impuesta a su esposo. Hasta ahora, las autoridades venezolanas no han respondido a solicitudes de información ni a pronunciamientos públicos sobre el caso.

Detalles sobre el juicio de Rafael Tudares Bracho

La familia sostiene que la detención fue irregular y que Tudares Bracho fue "secuestrado" por hombres encapuchados cuando se dirigía a dejar a sus hijos en la escuela, tres días antes de la toma de posesión de Maduro. En aquel momento, el mandatario anunció la detención de siete personas acusadas de planear "acciones terroristas", sin ofrecer detalles sobre su identidad ni situación legal.