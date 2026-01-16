Trump dice que seguirá en contacto con Machado

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que planea seguir en contacto con la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

Aseveró que la también premio Nobel de la Paz es una mujer "que respeta mucho", después de su encuentro el jueves en la Casa Blanca, donde Machado dijo que le aseguró a Trump "que hoy más de 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia".

¿Qué discutieron Trump y María Corina Machado en su encuentro?

"Fue un gran honor para mí conocer a María Corina Machado, de Venezuela", escribió este jueves Trump en una publicación de Truth Social. "María me presentó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo".