Rubio dice que EEUU no gobernará Venezuela sino que presionará por cambios con bloqueo petrolero

WASHINGTON — El secretario de Estado Marco Rubio planteó el domingo que Estados Unidos no gobernará el quehacer diario de Venezuela sino que aplicará una "cuarentena petrolera", un cambio de postura después de que el presidente Donald Trump anunciara un día antes que su gobierno regirá al país sudamericano tras la destitución de su líder Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Rubio parecieron diseñadas para apaciguar las preocupaciones de que el operativo para lograr un cambio de régimen en Venezuela podría llevar a Washington a otra intervención extranjera prolongada o a un intento fallido de construcción de una nación. Contrastaban con las amplias pero vagas afirmaciones de Trump de que, al menos temporalmente, Estados Unidos "gobernará" la nación rica en petróleo, comentarios que dejaban entrever algún tipo de estructura de gobierno bajo la cual Caracas sería controlada desde la Casa Blanca.

¿Qué propone Marco Rubio para Venezuela tras la captura de Maduro?

Rubio ofreció una perspectiva más matizada, diciendo que Estados Unidos continuará aplicando la cuarentena petrolera que ya existía antes de que Maduro fuera retirado del poder, y que usaría esa cuarentena para impulsar cambios de política en Venezuela.

"Y ese es el tipo de control al que el presidente se refiere cuando dice eso", expresó Rubio en el programa "Face the Nation" de la cadena CBS. "Continuamos con esa cuarentena, y esperamos ver que habrá cambios, no sólo en la forma en que se maneja la industria petrolera para el beneficio del pueblo, sino también para que detengan el tráfico de drogas".

Horas después, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, invitó a Trump a "colaborar", y le dijo que desea tener "relaciones respetuosas", en un tono sorprendentemente más conciliador que en sus posiciones previas.

"Invitamos al gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada hacia el desarrollo compartido en el marco del derecho internacional, con el fin de fortalecer la convivencia comunitaria duradera", escribió Rodríguez en línea.

Había pronunciado discursos el mismo fin de semana en los que proyectaba una encarnizada resistencia al gobierno de Trump y le exigía a Estados Unidos liberar a Maduro. Pero su declaración en inglés en su cuenta de Instagram mostró un cambio drástico en el tono.

Reacciones de Delcy Rodríguez tras la intervención estadounidense

Incluso antes del operativo en el que Maduro fue capturado, expertos cuestionaron la legalidad de algunos aspectos de la campaña de presión del gobierno de Trump contra el mandatario venezolano, incluidos los mortíferos ataques a embarcaciones acusadas de tráfico de drogas, que, según algunos académicos, traspasaron los límites del derecho internacional.

Cuba anunció el domingo por la noche que 32 agentes de seguridad cubanos murieron en el operativo estadounidense en Venezuela, algo que Trump reconoció: "Muchos cubanos murieron ayer".

"Hubo mucha muerte en el otro bando", declaró Trump a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington desde su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida. "No hubo muertes en nuestro bando".

Trump sigue diciendo que Estados Unidos "gobernará" Venezuela. La promesa de Trump de "gobernar" Venezuela, repetida más de media docena de veces el sábado en una conferencia de prensa en Florida, generó preocupaciones entre algunos demócratas. También provocó inquietud en partes de su propia coalición republicana, incluyendo la facción de "Estados Unidos primero" que se opone a las intervenciones extranjeras, y de observadores que recordaron los empeños pasados de reconstrucción en Irak y Afganistán.

Rubio desestimó tales críticas, y dijo que la intención de Trump había sido malinterpretada.

"Todo el aparato de política exterior piensa que todo es Libia, todo es Irak, todo es Afganistán", comentó el secretario de Estado. "Esto no es Oriente Medio. Y nuestra misión aquí es muy diferente. Este es el hemisferio occidental".

Rubio también planteó que Estados Unidos le daría tiempo para gobernar a los subordinados de Maduro que ahora están a cargo, y señaló: "Vamos a juzgar todo por lo que hagan". Y aunque no descartó que vuelva a haber infantería estadounidense en Venezuela, declaró que Estados Unidos ya es capaz de detener barcos de drogas y petroleros sancionados.

Un día antes, Trump dijo a los periodistas: "Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa". Luego señaló a su equipo de seguridad nacional que lo acompañaba, entre los que estaban Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, diciendo que los encargados de gobernar Venezuela serán "las personas que están justo detrás de mí. Vamos a gobernarla, vamos a lograr que se recupere".

A pesar de que Rubio intentó desmentir esa idea, Trump reiteró el domingo que Estados Unidos controlaría Venezuela, al señalar: "Vamos a manejar todo".

"Vamos a manejarlo y a repararlo", declaró el domingo. Y añadió: "Tendremos elecciones en el momento oportuno", pero no especificó cuándo.

Impacto de la captura de Maduro en la política venezolana

Maduro se presentará en la corte el lunes. Un operativo nocturno extrajo a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, de su domicilio en una base militar de Caracas, un acto que el gobierno de Maduro calificó de "imperialista". La pareja enfrenta cargos en Estados Unidos por participar en una conspiración narcoterrorista.

La impactante captura culminó una intensa campaña de presión sobre el líder autocrático de Venezuela y meses de planificación secreta, lo que resultó en la acción estadounidense más enérgica para lograr un cambio de régimen desde la invasión de Irak en 2003. Expertos jurídicos plantearon cuestionamientos sobre la legalidad del operativo, que se realizó sin la aprobación del Congreso.

Rodríguez ha dicho que Maduro es el líder legítimo del país, incluso luego de que el Tribunal Supremo de su nación la nombró presidenta interina. El ministro de Defensa del país, el general Vladimir Padrino López, también respaldó al mandatario: dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza "contundentemente el cobarde secuestro" y les pidió a los venezolanos mantener la paz y el orden.

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Rodríguez en los que apoya a Maduro, Trump respondió: "No creo que sea una respuesta negativa", y planteó que el hecho de que ella haya dicho que lo que ocurrió es que Maduro fue secuestrado no es "un mal término".

Maduro se presentará por primera vez el lunes en el tribunal federal de Manhattan. Él y otros funcionarios venezolanos fueron encausados en 2020 de cargos de conspiración de narcoterrorismo, y el Departamento de Justicia publicó el sábado una nueva acusación formal de Maduro y su esposa en la que se decía que su administración era un "gobierno corrupto e ilegítimo", alimentado por una operación de tráfico de drogas que inundó a Estados Unidos con cocaína. Washington no reconoce a Maduro como el presidente del país.

Silencio en Venezuela tras la operación. El gobierno venezolano continuó operando normalmente el fin de semana, ya que los ministros permanecieron en sus cargos.

Caracas estaba inusualmente tranquila el domingo, con pocos vehículos circulando y el cierre de tiendas de conveniencia, gasolineras y otros negocios.

El hijo de Maduro, el diputado Nicolás Ernesto Guerra, no ha aparecido en público desde el ataque. El sábado publicó en Instagram un comunicado del gobierno, en el cual repudiaba la captura de su padre y su madrastra.

La Asamblea Nacional entrante del país prestará juramento en el palacio legislativo de Caracas. La asamblea unicameral seguirá bajo el control del partido gobernante.

Según la ley venezolana, Rodríguez asumiría el cargo de Maduro. Sin embargo, ella enfatizó durante una presentación el sábado en la televisión estatal que no planeaba asumir el poder, antes de que el Tribunal Supremo le ordenara asumir la presidencia interina.

En una entrevista el domingo, Trump le dijo a la revista The Atlantic que Rodríguez podría "pagar un precio muy alto" si no hace lo que él cree que es correcto para Venezuela.

En declaraciones posteriores a la prensa, Trump señaló que Rodríguez está "cooperando", pero reiteró la amenaza. Aseguró que quería que ella brindara "acceso total", desde las principales operaciones petroleras hasta infraestructura básica como carreteras, para que todo pudiera reconstruirse.

Su advertencia contrastó con sus comentarios sobre Rodríguez el sábado, cuando dijo que Rubio había hablado con ella y que estaba dispuesta a hacer lo que Estados Unidos considere necesario para mejorar la calidad de vida en Venezuela.