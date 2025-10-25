Supervisan alto al fuego en Gaza

KIRYAT GAT, Israel.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recorrió el viernes un centro dirigido por Estados Unidos en Israel que supervisa el alto el fuego en Gaza, mientras el gobierno del presidente Donald Trump trabajaba para establecer una fuerza de seguridad internacional en el territorio y consolidar la frágil tregua entre Israel y Hamás.

La de Rubio fue la más reciente de una serie de visitas de altos funcionarios estadounidenses al centro de coordinación civil y militar. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, estuvo allí a principios de esta semana, donde anunció su apertura, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, también estuvieron en Israel.

Alrededor de 200 soldados estadounidenses trabajan en el centro junto al ejército israelí y delegaciones de otros países, planificando la estabilización y reconstrucción de Gaza. El viernes, un reportero de The Associated Press pudo ver a personal internacional con banderas de Chipre, Grecia, Francia, Alemania, Australia y Canadá.

"Creo que tenemos mucho de qué estar orgullosos en los primeros 10 días, 11 días, 12 días de implementación, donde hemos enfrentado desafíos reales en el camino", afirmó el secretario de Estado.

Rubio nombró a Steven Fagin, embajador de Estados Unidos en Yemen, para dirigir la rama civil del centro de coordinación en el sur de Israel. El principal oficial militar del centro es el almirante Brad Cooper, del Comando Central de Estados Unidos.