Detienen al expresidente boliviano Luis Arce por presunta corrupción con fondos para indígenas

El exmandatario boliviano Luis Arce fue detenido el miércoles en La Paz y conducido a las oficinas de la policía por presunta corrupción en un caso que data de cuando era ministro de Economía durante la entonces administración de Evo Morales, informó el fiscal general Roger Mariaca.

¿Qué declaraciones hizo el fiscal sobre la detención?

En conferencia de prensa, Mariaca dijo que Arce es investigado por hechos que ocurrieron entre 2006 y 2017 cuando, además de ministro, formaba parte del directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), a través del cual el gobierno financiaba proyectos productivos en áreas rurales y comunidades indígenas.

Según la acusación de la fiscalía, como ministro de Economía, Arce autorizó el pago de financiamiento público a proyectos sociales, pero hubo dinero que fue supuestamente desviado a cuentas personales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha dicho que no está precisado el daño económico, pero que podría llegar hasta 700 millones de dólares. El caso estalló en 2015, pero las investigaciones fueron paralizadas en el gobierno de Morales (2006-2019) y Arce (2020-2025) y no alcanzó a todos los responsables del "millonario desfalco", aseguró Oviedo.

Detalles sobre la acusación de corrupción contra Arce

"El señor Arce está imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica", dijo el fiscal Mariaca. Agregó que se le ha tomado una declaración y ha optado por guardar silencio, y que en las próximas horas será llevado ante un juez de medidas cautelares.

"No es persecución ni es un hecho político", dijo el fiscal. Explicó que el exmandatario enfrentaría la investigación por la vía ordinaria.

El arresto de Arce abre un nuevo capítulo de incertidumbre en la política boliviana apenas un mes después de la llegada al poder del conservador Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de mandatos socialistas.

Impacto político tras la detención de Luis Arce

"Quiero felicitar a los efectivos de la fuerza especial de lucha contra el crimen de la División Anticorrupción de la ciudad de La Paz por haber aprehendido, cumpliendo una resolución de aprehensión emanada por una autoridad fiscal en contra del expresidente Luis Arce", dijo poco antes el vicepresidente Edman Lara en un video que subió a su cuenta de TikTok.

"Lo habíamos dicho en una oportunidad; Luis Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo. Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia", subrayó Lara.

Lisbeth Ramos, portavoz del vicepresidente, confirmó que este último publicó el mensaje en su cuenta oficial de TikTok.

María Nela Prada, exministra de Presidencia durante el gobierno de Arce, dijo más temprano que los cargos de corrupción contra el exmandatario parecen derivarse de la función que este último tuvo como ministro de Economía en el gobierno de Morales, su antiguo aliado y predecesor. La exfuncionaria señaló a periodistas que Arce fue detenido en una calle de La Paz en la tarde después de dictar clases en una universidad pública. El propio Arce alcanzó a informarle a su excolaboradora su detención. "Después la comunicación se cortó", dijo Prada.