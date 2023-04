La carrera de 2024 no será como la de 2020: Eso es bueno y malo para Biden

Mientras el presidente Joe Biden busca un segundo mandato, no tendrá que depender de las fallas en las conexiones de Zoom, ni pronunciar comentarios en teatros en gran parte vacíos con los asistentes en sillas rodeadas por marcas circulares en el piso para garantizar suficiente distanciamiento social.

Sus asesores no examinarán el brote de gripe de 1918 en busca de pistas sobre la votación en la era de la pandemia.

Con el país volviendo cada vez más a la normalidad, Biden puede volar a eventos de campaña llenos de gente en el Air Force One, hacer anuncios de política desde el Rose Garden y dar forma no solo a la carrera presidencial sino también a los asuntos globales con sus acciones.

Así como la campaña de 2024 será muy diferente de la edición de 2020 estropeada por el coronavirus , Biden no podrá aferrarse a la Casa Blanca presentándose de la misma manera que la ganó hace tres años.

Los eventos virtuales ofrecidos desde una sala de recreación en el sótano que convirtió en un estudio en su casa de Delaware y evitar viajar durante meses seguidos no será suficiente esta vez.

Un regreso a los ritmos de campaña más típicos presenta tanto oportunidades como desafíos potenciales para Biden.

CIERRES

Los cierres hicieron que la campaña de 2020 fuera mucho menos agotadora, tanto que Donald Trump acusó con frecuencia a Biden, que ahora tiene 80 años , de ignorar a los votantes. Pero evitar las multitudes a menudo también dificultó que Biden encendiera el entusiasmo de los seguidores.

También evitó el tipo de interacciones espontáneas con el público y la prensa que conducían a meteduras de pata memorables en el pasado, pero que a veces creaba momentos entrañables.

"Si algún candidato presidencial se benefició del molde virtual de 2020, fue Joe", dijo la estratega demócrata Nicole Brener-Schmitz.

"Pero ha demostrado a lo largo de su presidencia que es perfectamente capaz de viajar y los mítines y los eventos y los ayuntamientos. No debería haber ninguna preocupación de que haya una campaña 'normal' y que el público estadounidense diga 'Oh, no'".

Los asesores de Biden dicen que entre los muchos cambios sociales provocados por la pandemia, la campaña también cambió. Los votantes se adaptaron al uso de diferentes plataformas para interactuar con la política y los candidatos.

El equipo de Biden también señala que el presidente es el único candidato nacional exitoso hasta ahora en ese nuevo entorno, y sus asesores tienen como objetivo aprovechar las lecciones de 2020, encontrando formas novedosas de transmitir el mensaje más efectivo a los votantes individuales.

Es probable que el propio Biden no se pierda la campaña en línea. Cuando dio una de sus primeras direcciones virtuales en marzo de 2020, perdió su lugar en sus comentarios preparados e hizo un gesto incómodo al personal que estaba fuera del marco.

Dos meses después, mientras Biden se dirigía virtualmente a los miembros del Fondo para la Victoria de los Asiáticos Estadounidenses e Isleños del Pacífico, una distracción fuera de cámara más discordante provino de los gansos canadienses agrupados alrededor de un estanque en su patio trasero.

"Si los escuchas tocar la bocina, están vitoreando", bromeó Biden.

Aunque la calidad de la producción mejoró con el tiempo, las presentaciones en línea de Biden a menudo se vieron eclipsadas por lo que estaba haciendo Trump, tanto que la campaña de Biden recurrió a la creación de un podcast de corta duración.

También estudiaron la votación durante las elecciones intermedias de 1918, cuando la participación disminuyó en medio de la pandemia de gripe.

Incluso después de que reanudó la campaña en persona con círculos de distanciamiento social, mítines de autocine y otros eventos pequeños en estados de campo de batalla, Biden casi siempre regresaba cada noche a dormir a su casa en Delaware.

Esta vez, sería Air Force Once quien lo llevaría de regreso a la Casa Blanca o Delaware.

Una desventaja de 2020, dicen los asistentes, fue la incapacidad de Biden para conocer gente en la campaña electoral. Incluso con la protección del Servicio Secreto, ahora será posible un breve tiempo uno a uno, pero eso también aumenta la probabilidad de que Biden diga algo de lo que se arrepienta.

En diciembre de 2019, un hombre en Iowa sugirió que Biden era demasiado mayor y también planteó preguntas sobre los vínculos comerciales en el extranjero del hijo del entonces candidato. Biden lo llamó una "maldita guarida" y sugirió un concurso de flexiones, que recuerda los tiempos en que sus errores verbales como vicepresidente cometieron algunos en el blanqueo de la Casa Blanca de Obama.

Biden también estuvo en su punto más débil durante la campaña en persona a principios de 2020. A pesar de unirse a la contienda como el líder percibido, perdió las tres primeras contiendas primarias demócratas y solo logró la nominación de su partido después de que se desató la pandemia.

Ofreció una agenda principal que atrajo a los demócratas moderados desde el principio, pero se movió hacia la izquierda a medida que se acercaban las elecciones generales, prometiendo fuertes aumentos del gasto federal en atención médica, programas sociales y el medio ambiente, al tiempo que impulsaba la fabricación nacional y la infraestructura en ruinas de la nación.

Con los demócratas controlando el Congreso durante el año pasado, Biden cumplió muchas de esas promesas . Pero se ha desplazado hacia el centro más recientemente, lo que, según algunos progresistas, alienará a la base demócrata.

"A menos que esté sellado herméticamente y no quiera hablar con nadie menor de 30 años, se le preguntará: 'Caramba, dijiste la última vez que te postulaste para presidente punto, punto, punto. ¿Qué pasa con eso?'", dijo Norman Solomon, director nacional de RootsAction.org, un grupo progresista que defendió la campaña "Don't Run Joe" que intenta convencer a Biden de que renuncie a buscar un segundo mandato.

Dejando a un lado la pandemia, la campaña de 2020 fue única en el desarrollo de un verano de protestas que denunciaron la brutalidad policial y la injusticia racial que estalló después del asesinato de George Floyd . Biden no pudo lograr que el Congreso aprobara una reforma importante de la justicia penal , lo que dejó a algunos activistas negros desilusionados de que no se hizo más sobre ese tema o para proteger los derechos de voto en todo el país.

Una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research la semana pasada encontró que el índice de aprobación del presidente del 58% entre los adultos negros se redujo drásticamente de los aproximadamente 9 de cada 10 que aprobaron a Biden durante sus primeros meses en el cargo.

Solo alrededor de la mitad de los demócratas encuestados dijeron que querían que Biden se presentara nuevamente, pero el 81% dijo que al menos probablemente lo apoyarían en las elecciones generales del próximo año. Sin embargo, entre los adultos negros, el entusiasmo se retrasó: solo el 41% dijo que quería que se presentara y el 55% dijo que probablemente lo apoyaría en las elecciones generales.

Mientras tanto, las preguntas sobre la resistencia física de Biden, de 80 años, serán más pronunciadas esta vez, ya que Biden tendría 86 años al concluir un segundo mandato.

Los asesores admiten que los viajes y los rigores de una campaña presidencial normal son brutales, pero no se comparan con las exigencias de la presidencia, con sus viajes intercontinentales repletos y llamadas de atención nocturnas para responder a las crisis globales. Y durante gran parte del próximo año, Biden se centrará más intensamente en su trabajo diario, con sus asesores argumentando que ser un presidente efectivo hace que el caso sea mejor que cualquier otra cosa para otros cuatro años en la Casa Blanca.

Los demócratas también señalan que, a diferencia de 2020, cuando los cierres hicieron que el partido y sus principales partidarios externos abandonaran tocar puertas y otras actividades en persona para movilizar a sus votantes de base, tales esfuerzos volverán esta vez.

Lee Saunders, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, que tiene 1,4 millones de miembros en todo el país, dijo que los esfuerzos de movilización de votantes se han realizado de manera continua desde que disminuyó la pandemia. Esos ayudaron a los demócratas a una elección de mitad de período sorprendentemente fuerte, ya están en marcha para 2024, dijo, y se están enfocando en los logros legislativos de Biden y su partido.

"Solo tenemos que hablar de esas victorias. Todos nosotros colectivamente: trabajadores y aliados, y la Casa Blanca, y nuestros amigos en el Capitolio y nuestros gobernadores y nuestros representantes estatales y nuestros alcaldes", dijo Saunders.

El equipo de Biden se ha concentrado más en postularse nuevamente contra Trump. Sin embargo, incluso una revancha no se sentiría como en 2020, ya que Biden será el titular. Eso preocupa a Solomon, quien dijo que la Casa Blanca de Biden ha estado "exudando complacencia" al insistir en que Biden puede volver a superar a Trump en 2024.

"Estos estribillos que salen de la Casa Blanca, 'Oh, venció a Trump antes, puede vencerlo de nuevo'", dijo Solomon. "Esta vez, Biden representará el statu quo como titular. Ese es un problema fundamental".

Pero Brener-Schmitz señaló que el titular siempre tiene una ventaja, ya que puede aprovechar la base de apoyo y la infraestructura de los demócratas en todo el país, lo que le permite al presidente concentrarse en conectarse personalmente con los votantes.

Agregó: "Aquí es donde prospera Joe Biden".