China, el mayor emisor de carbono del mundo, anuncia nueva meta de reducción de emisiones

NACIONES UNIDAS

Con China a la cabeza, los líderes mundiales afirmaron el miércoles que se están tomando más en serio la lucha contra el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos y mortales que este conlleva.

En la cumbre climática de la ONU, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que la potencia asiática se ha puesto la meta de reducir sus emisiones de dióxido de carbono entre un 7% y un 10% para 2035.

China genera más del 31% de las emisiones de dióxido de carbono del mundo, y éstas han estado aumentando durante mucho tiempo.

El anuncio se hizo mientras más de 100 líderes mundiales hablaban de la creciente urgencia y la necesidad de programas más contundentes para frenar la emisión de gases de efecto invernadero.

A seis semanas y media de las negociaciones internacionales sobre el clima que se realizarán en Brasil, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, convocó una cumbre especial de líderes durante la Asamblea General para centrarse en planes para reducir las emisiones por la quema de carbón, petróleo y gas natural.

Después de más de seis horas de discursos, promesas y anuncios, alrededor de 100 naciones —responsables de aproximadamente dos tercios de las emisiones mundiales— presentaron planes o algún tipo de compromiso para reducir aún más las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático, dijo la subsecretaria general Amina J. Mohammed.

En un mensaje de video, Xi prometió que China multiplicaría por seis su energía eólica y fotovoltaica respecto a los niveles de 2020, haría que los vehículos libres de contaminación fueran la norma y "básicamente establecería una sociedad adaptada al clima".

La Unión Europea luego siguió con un plan de lucha contra el cambio climático menos detallado y no del todo oficial. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo la semana pasada que los Estados miembros acordaron que sus objetivos de reducción de emisiones oscilarían entre el 66% y el 72%. La UE presentará formalmente su plan antes de las negociaciones de noviembre.

Si bien las nuevas promesas van en la dirección correcta y muestran un compromiso más fuerte para luchar contra el cambio climático, "estos objetivos no serán suficientes para mantenernos a salvo de la destrucción climática", señaló Jake Schmidt, director estratégico senior para el clima internacional en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

Xi y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, también hicieron declaraciones el miércoles por la tarde que pueden haber hecho referencia a los ataques que el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó la víspera contra la energía renovable y el concepto de cambio climático. "Aunque algunos países actúen en contra, la comunidad internacional debería mantenerse enfocada en la dirección correcta", comentó Xi.

Lula, quien será el anfitrión de la próxima conferencia climática, indicó que "nadie está a salvo del efecto del cambio climático. Los muros en las fronteras no detendrán las sequías ni las tormentas".

"La naturaleza no se inclina ante bombas ni buques de guerra. Ningún país está por encima de otro", manifestó

Por su parte, Guterres dijo que "la ciencia exige acción. La ley lo ordena. La economía lo obliga. Y la gente lo pide".

Hora de "despertar"

La presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine, dijo que estaba allí para emitir "una demanda para que todos despertemos, hecha por una comunidad cuyos hospitales y escuelas están siendo destruidos" por el aumento en las mareas. Afirmó que regularmente ha sido despertada por emergencias por inundaciones e incendios en su pequeña nación insular, y que pronto será el turno de otros.

"Si no despertamos ahora y terminamos nuestra dependencia en los combustibles fósiles, los líderes de cada país en esta sala serán despertados por llamadas sobre catástrofes de incendios forestales, tormentas, olas de calor, y de hambre y sequía", sentenció.

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, indicó que su país conoce esto muy bien, ya que recientes inundaciones han afectado a 5 millones de habitantes en más de 4.000 aldeas, y matado a más de 1.000 personas.

"Mientras les hablo, mi país sufre las secuelas de intensas lluvias monzónicas, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas devastadoras", manifestó. "Estamos enfrentando esta calamidad en un momento en que las cicatrices de las inundaciones de 2022 que causaron pérdidas superiores a 30.000 millones y desplazaron a millones aún son visibles en nuestra tierra".

Anthony Albanese, primer ministro de Australia, llamó a esta una década decisiva para la acción climática, y dijo que los australianos conocen el costo de eventos climáticos más frecuentes y extremos como ciclones, inundaciones, incendios forestales y sequías. "Australia sabe que no estamos solos".

"Debemos admitir el fracaso"

"El calentamiento parece estar acelerándose", dijo el climatólogo Johan Rockstrom en una sesión informativa científica que inició la cumbre. "Aquí debemos admitir el fracaso. El fracaso para proteger a las personas y naciones de los incontrolables impactos del cambio climático inducido por el ser humano".

"Estamos peligrosamente cerca de desencadenar un cambio fundamental e irreversible", comentó Rockstrom.

La climatóloga de Texas Tech Katharine Hayhoe indicó a los dignatarios que cada décima de grado de calentamiento está conectada con peores inundaciones, incendios forestales, olas de calor, tormentas y muchas más muertes: "Lo que está en juego es nada menos que todo y todos los que amamos".

En una conferencia de prensa, Lula dijo que invitó tanto a Trump como a Xi a las negociaciones climáticas de noviembre, diciendo que es importante que los líderes escuchen a los científicos.

Según el acuerdo climático de París de 2015, 195 naciones deben presentar nuevos planes quinquenales más estrictos sobre cómo reducir las emisiones de carbono provenientes de la quema de carbón, petróleo y gas natural.

Funcionarios de la ONU dijeron que los países deben presentar sus planes para fin de mes para que la ONU pueda calcular cuánto más calentamiento se prevé para la Tierra si las naciones cumplen lo que prometen. El expresidente de Estados Unidos Joe Biden presentó el plan de su país a finales del año pasado antes de dejar el cargo, y el gobierno de Trump se ha distanciado del plan.

Antes de 2015, el mundo estaba en camino de alcanzar un calentamiento de 4 grados Celsius (7,2 grados Fahrenheit) con respecto a la época preindustrial, pero ahora se ha reducido a 2,6 grados Celsius (4,7 grados Fahrenheit), dijo Guterres.

Sin embargo, el acuerdo de París estableció el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) respecto a mediados del siglo XIX, y el mundo ya se ha calentado alrededor de 1,3 grados Celsius (2,3 grados Fahrenheit) desde entonces.