Ministro de Defensa de Venezuela dice que los militares se mantienen fieles al gobierno

El ministro de Defensa de Venezuela exigió el domingo la liberación del presidente Nicolás Maduro —quien fue capturado la víspera por fuerzas estadounidenses—, expresó su fidelidad a las autoridades venezolanas y dijo reconocer al mandatario como comandante en jefe de los militares.

¿Cómo ocurrió la captura de Nicolás Maduro?

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza "contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe" y la primera dama Cilia Flores, declaró el general en jefe Vladimir Padrino López, acompañado del alto mando militar en una transmisión en cadena de radio y televisión. "Exigimos la rápida liberación del presidente".

Sin mencionar una cifra de fallecidos, Padrino López indicó que la captura del mandatario ocurrió luego de que soldados estadounidenses mataron "a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados... y ciudadanos inocentes".

Maduro fue sacado del país el sábado tras meses de creciente presión en su contra por parte de Washington, en una operación nocturna anunciada horas después por el presidente estadounidense Donald Trump en redes sociales.

"El alto mando militar de la república... está hoy unido, cohesionado ante la agresión imperial que se ha perpetuado. Ayer fuimos testigos todo el pueblo de Venezuela de una brutal agresión militar contra nuestra soberanía", aseveró. "Se ha violado, se ha vulnerado nuestra soberanía... con un despliegue sin precedentes contra la república".

"Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos", insistió.

Acciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana

Los militares, que tradicionalmente han sido árbitros de las disputas políticas en Venezuela y son uno de los principales apoyos del mandatario depuesto, expresan pública y repetidamente lealtad a Maduro. A semejanza de su predecesor y mentor, el difunto presidente Hugo Chávez, en el gobierno de Maduro los militares controlan sectores importantes de la economía y forman parte de su equipo ministerial.

El jefe castrense también exhortó a los venezolanos a mantener la paz y el orden en el país, y "no caer en las tentaciones de la guerra psicológica, de la amenaza, del miedo que nos quieren imponer".

"Llamo al pueblo de Venezuela a que retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días", añadió.

"La patria debe encaminarse sobre su riel constitucional", acotó. En ese sentido, el ministro manifestó el apoyo de los militares a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez —colaboradora cercana de Maduro—, para "asumir en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente... en estricto cumplimiento" de las leyes sobre Estado de Excepción y de Seguridad de la nación.

Impacto de la captura en la política venezolana

La situación legal en Venezuela tras la abrupta salida de Maduro del poder aún genera dudas. No hay certeza de que la vicepresidenta realmente pueda dirigir el gobierno.

"Vamos a gobernar ese país (Venezuela) hasta que podamos tener una transición segura, apropiada y legal", declaró Trump el sábado ante la prensa.

El exdiplomático Edmundo González --reconocido por varios países y organismos internacionales como presidente electo de Venezuela tras mostrar pruebas creíbles de su victoria en los comicios presidenciales de julio de 2024— hizo "un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado" a "cumplir y hacer cumplir el mandato soberano" expresado por los venezolanos con su voto.

"Les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la república", manifestó González en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Al comentar los recientes acontecimientos, González afirmó que "quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia".

"Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante. Entre ellas, una es ineludible: la liberación inmediata e incondicional de los presos", civiles y militares, "secuestrados por pensar distinto, por exigir derechos o por cumplir con su deber constitucional", añadió.

Las autoridades niegan que haya presos políticos, y acusan a los detenidos de haber fraguado planes para desestabilizar al gobierno de Maduro. El Foro Penal, una de las organizaciones civiles más prestigiosas del país sudamericano, dijo que, hasta el 29 de diciembre, en Venezuela había 863 personas detenidas "por razones políticas".