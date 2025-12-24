Nueva ley en Corea del Sur podría censurar medios de comunicación

SEÚL, Corea del Sur

La legislatura liderada por progresistas en Corea del Sur aprobó el miércoles un proyecto de ley que permite fuertes sanciones contra los medios de comunicación tradicionales e internet por publicar "información falsa o fabricada", desestimando las preocupaciones de que la legislación podría llevar a una mayor censura.

Grupos de periodistas y defensores de las libertades civiles instaron al presidente, Lee Jae Myung, a vetar el proyecto de ley impulsado por su Partido Demócrata. Afirman que la redacción es vaga sobre qué información sería prohibida y carece de protecciones suficientes para la prensa, lo que podría desalentar la cobertura crítica sobre funcionarios públicos, políticos y grandes empresas.

Los demócratas, que no han logrado aprobar una legislación similar bajo gobiernos anteriores, dicen que la ley es necesaria para contrarrestar una creciente amenaza de noticias falsas y desinformación que, argumentan, socavan la democracia al alimentar divisiones y discursos de odio.

¿Qué implica la nueva ley sobre información falsa en Corea del Sur?

El turbio entorno informativo de Corea del Sur se puso de manifiesto durante los meses de agitación tras la breve declaración de ley marcial por el encarcelado expresidente Yoon Suk Yeol, quien promovió teorías infundadas de fraude electoral en YouTube para defender su fallida toma de poder y movilizar a los partidarios conservadores contra los demócratas.

El proyecto de ley permitiría a los tribunales otorgar daños punitivos de hasta cinco veces las pérdidas probadas contra organizaciones de noticias y grandes canales de YouTube que difundan "información ilegal o falsa, información fabricada" para causar daño o buscar lucro.

El proyecto de ley también permitiría indemnizaciones de hasta 50 millones de wones (34.200 dólares) por pérdidas que son difíciles de cuantificar en los tribunales. El regulador de medios del país podría multar a los medios con hasta 1.000 millones de wones (684.000 dólares) por distribuir información que un tribunal confirme como falsa o manipulada más de dos veces.

Acciones del Partido Demócrata y reacciones de los opositores

Los progresistas restan importancia a preocupaciones sobre el efecto disuasorio en los medios. El texto de ley fue aprobado por la Asamblea Nacional con una votación de 170-3 con cuatro abstenciones después de que muchos legisladores del principal partido opositor conservador, el Partido del Poder Popular, boicotearan la votación. La votación se retrasó después de un filibusterismo de 24 horas por parte del PPP, durante el cual los legisladores de ambos partidos debatieron el proyecto de ley.

La legisladora del PPP Choi Soo-jin dijo durante la jornada de filibusterismo que el proyecto de ley no define el grado de inexactitud para que la información sea prohibida, advirtiendo que podría aplicarse ampliamente a contenido que contenga errores menores o afirmaciones generales y usarse como una herramienta para silenciar a los críticos con la amenaza de demandas.

Los demócratas argumentan que los daños punitivos se aplicarían solo cuando haya claridad de que la información falsa ha sido deliberadamente difundida con fines dañinos o de lucro y cause daño real, mientras que las acusaciones o afirmaciones rutinarias no serían penalizadas.

Señalan que la ley prohíbe presentar reclamaciones de daños con el propósito de "obstruir la crítica justa o la supervisión realizada en interés público", aunque expertos legales y grupos de periodistas han criticado la disposición por ser vaga e irrealista.

"A lo que apunta la ley no es a la crítica (legítima) sino a la difusión maliciosa y deliberada de información falsa", afirmó el portavoz del Partido Demócrata, Park Soo-hyun. "(El proyecto de ley) se basa en el requisito de intención y también exime la sátira y la parodia, distinguiendo claramente (lo que debe respetarse como) libertad de expresión".

Impacto de la ley en la libertad de expresión y medios

Activistas quieren que Lee vete el proyecto de ley. Solidaridad Popular para la Democracia Participativa, uno de los grupos cívicos más grandes de Corea del Sur, exigió a Lee que vetara el proyecto de ley, diciendo que supondría una amenaza para la democracia al potencialmente infringir la libertad de expresión y el derecho del público a saber.

El grupo también advirtió que la legislación podría otorgar poderes excesivos para eliminar contenido a empresas tecnológicas privadas que operan plataformas en línea, como YouTube.

Se presentarán denuncias penales y demandas indiscriminadas sobre expresiones que las personas en el poder consideren desfavorables, mientras que las organizaciones de noticias serán silenciadas o presionadas para evitar temas polémicos, dijo el grupo.

"Al mantener o incluso expandir un sistema de revisiones administrativas dirigidas por el estado mientras se otorgan incluso a las empresas de plataformas privadas amplios poderes para eliminar contenido y bloquear cuentas, la ley probablemente resultará en la supresión generalizada de la expresión controvertida", dijo el grupo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de los Medios y otros grupos de periodistas emitieron una declaración conjunta instando al gobierno de Lee y a los demócratas a reafirmar claramente que la ley apuntaría solo a una pequeña porción de contenido que es " información falsa o fabricada".

Pidieron al gobierno que "defina cuidadosamente el alcance de la ley" en la ordenanza de aplicación que detalla la aplicación de la ley.

La legislación puede no impactar significativamente a los medios tradicionales de inmediato, aunque muchos canales de YouTube han sido acusados de difundir desinformación con fines de lucro y podrían enfrentar un mayor riesgo de demandas, dijo Han Sang-hie, profesor de derecho en la Universidad Konkuk de Seúl.

Aun así, no es ideal que el país esté "recurriendo principalmente en el castigo" para abordar problemas relacionados con los medios y la información, dijo.